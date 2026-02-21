Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Başrolünü üstlendiği ve çekimleri Almanya'da gerçekleştirilen 'Sarı Zarflar' ile 76'ncı Berlin Film Festivali'ne katılan Özgü Namal, İstanbul'a döndü.

Özgü Namal'a etkinlikte; "Türkiye'de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?" sorusu yöneltilmişti. Namal; "Şurada bir düzeltme yapmak lâzım; bu, Türkiye'de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bunu Türkiye'de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Zorunluluk değil, tercih" yanıtı vermişti. Oyuncunun bu sözleri büyük övgü toplamıştı.

Özgü Namal, festivalde 'en iyi oyuncu performansı' dalında Gümüş Ayı ödülüne aday gösterildi.

Özgü Namal, festivaldeki açıklamalarının gündem olmasıyla ilgili soruya yanıt verdi. Ünlü oyuncu; "Gerçekten neler olmuş öyle! Ben orada değildim sanki, gazetelerden öğrendim ben de. Çok nazik bir şekilde, olması gerektiği gibi cevap verdim. Herkesin yapması gerekeni yaptım. Çok tebrik aldım garip bir şekilde. Abartılacak bir yanı yoktu. Henüz yarışıyoruz, tebrik etmek için çok erken. Filmi izlediklerinde tebrik edebilirler" dedi.

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer'in paylaştığı 'Sarı Zarflar', oynadıkları oyunun galasının ardından siyasi baskılar nedeniyle işlerini kaybeden ve evlilikleri sınanan sanatçı bir çiftin hikâyesini konu alıyor. Filmin yönetmenliğini ise İlker Çatak üstlendi.

AŞKI DOĞRULADI

Özgü Namal, biyoenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile aşk yaşadığına dair çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine; "Eyvahlar olsun, biz akıllı çıktık! Aşk devam, her şey yolunda" diyerek, birlikteliği doğruladı.