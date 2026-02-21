Canlı
        Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede sağanak | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurdun batı kesiminde yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredecek. Beş kentimiz içinse "sarı" alarm verilerek fırtına uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 07:05 Güncelleme: 21.02.2026 - 07:05
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        "SARI" ALARM VERİLEN İLLERİMİZ

        MGM tarafından hava tahmin haritasında fırtına nedeniyle "sarı" alarm verilen 5 kentimiz ise şöyle: Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla.

        2 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ UYARISI

        Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ANKARA: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

        EDİRNE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

        AFYONKARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        AYDIN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        MUĞLA: 9, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

        ADANA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KONYA: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİVAS: 14, Parçalı bulutlu

        BOLU: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ZONGULDAK: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİNOP: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        AMASYA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 15, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 15, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 15, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 8, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 5, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 14, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 8, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 15, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 17, Parçalı ve az bulutlu

