Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

"SARI" ALARM VERİLEN İLLERİMİZ

MGM tarafından hava tahmin haritasında fırtına nedeniyle "sarı" alarm verilen 5 kentimiz ise şöyle: Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla.

2 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ UYARISI

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu ÇANAKKALE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı EDİRNE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı AFYONKARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı AYDIN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA: 9, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı ADANA: 22, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu ISPARTA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu