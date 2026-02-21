Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurdun batı kesiminde yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredecek. Beş kentimiz içinse "sarı" alarm verilerek fırtına uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
"SARI" ALARM VERİLEN İLLERİMİZ
MGM tarafından hava tahmin haritasında fırtına nedeniyle "sarı" alarm verilen 5 kentimiz ise şöyle: Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla.
2 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ UYARISI
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AYDIN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA: 9, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ADANA: 22, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS: 14, Parçalı bulutlu
BOLU: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu
AMASYA: 18, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 15, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 15, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 15, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 8, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 5, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 14, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 8, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 15, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 17, Parçalı ve az bulutlu