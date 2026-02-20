Sivas ve Taşeli GES’te temeller bu yıl atılıyor: 2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerjide yeni dönemin kapısı aralandı.

İki ülke arasında varılan hükümetler arası anlaşma kapsamında Sivas ve Karaman Taşeli'nde hayata geçirilecek olan toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi santrali projelerini somutlaştıran iki anlaşma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakatinde İstanbul'da imzalandı.

Hedef Güneş ve Rüzgârda 120 Bin Megavat

Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali Projeleri İmza Töreni konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'de son 23 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta bir devrim gerçekleştirdiklerini ifade etti. Güneş ve rüzgârda neredeyse sıfır olan kurulu gücü bugün 40 bin megavatın üzerine çıkardıklarını belirten Bayraktar, "Türkiye, 2035 yılında sadece güneş ve rüzgârda kurulu gücünü 120 bin megavata çıkaracak" dedi.

Her yıl 8 ila 10 bin megavatlık güneş ve rüzgâr santralini kurmaları gerektiğine dikkat çeken Bayraktar "Her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması düzenlemeye bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, hükümetler arası anlaşmalarla, büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştirdiklerini de kaydetti. Riyad'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman ile Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetler Arası Anlaşmayı imza altına aldıklarını anımsatan Bayraktar, "Yaptığımız bu anlaşma, her iki ülke için enerji alanında atılmış çok stratejik bir adımdır. Bu çerçevede Suudi Arabistan, Türkiye'de toplam 5 bin megavat gücünde güneş ve rüzgâr santrali inşa edecek" dedi.

Bu iş birliğini ACWA şirketi ile somut hale getirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Anlaşmayı fiiliyata geçirerek deyim yerindeyse artık sahaya çıkıyoruz. ACWA, Sivas ve Karaman Taşeli'nde biner megavatlık güneş enerjisi santrali kuracak. Sivas'ta her bir kilovatsaat elektrik için 2,35 euro/sent satış fiyatı üzerinde mutabakat sağlandı. Karaman Taşeli'nde ise üretilen elektriği bugüne kadar Türkiye'de oluşan en düşük fiyatla kilovat başına sabit 1,99 euro/sent'ten alacağız." bilgisini verdi. REKLAM 5 Yıl Teşvik Söz konusu fiyatların 25 yıl boyunca geçerli olacağını da anlatan Bayraktar, "Toplam alım süresi, 30 yıl. İlk 5 yıl için de inşa edilecek bu santrallerde YEKA'larda olduğu gibi bir teşvik mekanizması olacak. Ancak bu teşvik, üretilen elektriğin serbest piyasaya satış hakkı yerine, ortalama piyasa fiyatının altında belirlenen kilovatsaat başına 4,75 euro/sent üzerinden uygulanacak" dedi. 2 Milyar Dolarlık Yatırım Bakan Bayraktar, "2 bin megavatlık iki proje, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor. Sivas ve Taşeli GES projeleri ile toplam 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Burada önemli bir diğer husus da yerlilik. Hem Sivas'ta hem Taşeli'nde yerlilik oranı en az yüzde 50 olacak" dedi.

İkinci Faz 3 Bin Megavatlık Projenin inşa süreciyle ilgili bilgileri de paylaşan Bakan Bayraktar, "İnşallah bu projelerin temellerini bu yıl içerisinde atacağız. 2028 yılı başlarında da her iki santral, ticari işletmeye geçecek ve en kısa zamanda tam kapasiteye ulaşacak. Toplam 5 bin megavatlık anlaşmanın ikinci fazında ise 3 bin megavatlık ilave güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri yatırımı yapılacak. Elbette ki bunları depolamayla birleştirebiliriz, veri merkeziyle de birleştirebiliriz" diye konuştu. REKLAM Bakan Bayraktar, "Sivas ve Taşeli projelerinin uygulanır hale gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman'ın ortaya koyduğu iş birliği ve vizyon, hakikaten çok önemli. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini, karşılıklı yatırımları ileri götürme noktasındaki güçlü iradeleri, bizlerin hızla yol almasını sağladı." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'a şükranlarını iletti. Törende "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ACWA arasında yatırım anlaşması" ve "Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü ile ACWA Arasında Elektrik Satın Alım Anlaşması" imzalandı. İlk anlaşmaya Bakan Yardımcısı Zafer Demircan ile ACWA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İdari Direktörü Raad Al Saady ikinci anlaşmaya da EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli ile ACWA Türkiye-Azerbaycan Ülke Genel Müdürü Mehmet Selim Güven imza attı.

ACWA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Raad Al-Saady de törene ilişkin şunları kaydetti: Yatırım Anlaşması ve Enerji Alım Anlaşması Temel Şartlarının imzalanması, ACWA'nın Türkiye ile olan ortaklığında dönüm noktası niteliği taşıyor. Bu adım, Türkiye'nin temiz enerji lideri ve bir üretim merkezi olma yolundaki güçlü potansiyelini yansıtıyor. 5 GW'lık yenilenebilir enerji programımız, Türkiye'nin karbon emisyonunu 2030'a kadar yüzde 41 oranında azaltma, 2053'te net sıfıra ulaşma ve yenilenebilir enerji kapasitesini 2035'e kadar 120 GW'a çıkarma hedeflerini de destekleyecek. 2017 yılında devreye alınan 927 MW'lık Kırıkkale santralimizle başlayan Türkiye hikayemiz, bu yeni adımla ortaklığımızı tamamen farklı bir seviyeye taşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı. Suudi Arabistan ile anlaşma kapsamında devreye alınacak olan diğer 3 bin megavatlık projelerle ilgili de konuşan Bayraktar, Türkiye'nin COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapacağını anımsatarak, "Hedefimiz, müzakerelerimizi neticelendirebilirsek Antalya marjında bu anlaşmanın geri kalan kısmını sonuçlandırmak ve Antalya'da o 3 bin megavatla ilgili de imzaları atabilmek." ifadelerini kullandı.