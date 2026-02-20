Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı! Şanlıurfa'da evinin önünde pusu sonucu öldürülen Hüseyin Yıldırım cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Drone destekli operasyonda, cinayet şüphelisi ile ona yardım ettiği değerlendirilen 4 kişi, saklandıkları mısır tarlasında yakalandı

