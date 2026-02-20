Canlı
        Haberler Gündem Güncel Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı! | Son dakika haberleri

        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!

        Şanlıurfa'da evinin önünde pusu sonucu öldürülen Hüseyin Yıldırım cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Drone destekli operasyonda, cinayet şüphelisi ile ona yardım ettiği değerlendirilen 4 kişi, saklandıkları mısır tarlasında yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:06 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:12
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde pusu kurulan evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Yıldırım'ın (42) öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, 11 Şubat'ta Bozova ilçesine bağlı kırsal Denizbacı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; evinin önünde kaputu açık halde duran bir otomobili gören Hüseyin Yıldırım, aracın arızalandığını düşünerek yardım etmek amacıyla yanına gitti.

        Hüseyin Yıldırım
        Hüseyin Yıldırım

        Bu sırada Yıldırım silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, ağır yaralanan Yıldırım yere yığıldı. Hüseyin Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cenazesi, otopsinin ardından kırsal Çarmelik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        TARLADA DRON DESTEĞİYLE YAKALANDILAR

        Olayın ardından Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, çalışma başlattı. Olay günü bölgede bulunan MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, saldırıda kullanılan aracı tespit ederek kaçış güzergahını belirledi. Çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

        Dron destekli operasyonda, cinayet şüphelisi ile ona yardım ettiği değerlendirilen 4 kişi, saklandıkları mısır tarlasında yakalandı.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

