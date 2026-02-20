Canlı
        Galatasaray'da 84 günde büyük değişim! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da 84 günde büyük değişim!

        Kasım sonunda evinde Union Saint-Gilloise maçına oldukça dar bir kadroyla çıkan ve mağlup olan Galatasaray, bu maçtan 84 gün sonra oynadığı Juventus maçında bambaşka bir kimliğe büründü. Sakat ve cezalıların dönmesi ve ara transferdeki takviyelerle kadrosu genişleyen sarı-kırmızılılarda kulübeden giren isimler 5-2'lik Juventus maçında skor katkısı verdi.

        Giriş: 20.02.2026 - 11:04 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:04
        84 günde büyük değişim!
        Galatasaray’ın kısa süre içinde yaşadığı büyük değişim, doğru planlama ve güçlü kadro yapılanmasının eseri olarak yorumlandı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 gibi farklı bir skorla geçerken ortaya koyduğu oyunla bunun tesadüf olmadığını gösterdi. Oysa sadece birkaç ay önce, 25 Kasım 2025’te Union Saint-Gilloise karşısında alınan yenilgide kulübe genç oyuncularla doluydu ve Okan Buruk sınırlı seçeneklerle mücadele ediyordu.

        Ara transfer döneminde yapılan nokta atışı hamleler tabloyu tamamen değiştirdi. Kadroya katılan yeni isimlerle birlikte hem kalite hem de rekabet seviyesi yükseldi.

        KULÜBEDEN GİRENLERİN TAMAMI KATKI VERDİ

        Juventus karşılaşmasında teknik heyetin elindeki geniş kadro dikkat çekerken, sahaya çıkan ve sonradan oyuna giren oyuncuların tamamı skora katkı verdi.

        İlk 11’de görev alan Noa Lang attığı gollerle öne çıkarken, sonradan oyuna dahil olan Sacha Boey tarihi galibiyetin perdesini kapatan isim oldu. Kulübenin zenginleşmesiyle birlikte bazı önemli oyuncuların süre bile alamaması, takımın geldiği seviyeyi gözler önüne serdi.

        Yaklaşık 84 günlük süreçte Galatasaray, hem fiziksel form hem de kadro gücü açısından zirveye ulaşarak kısa sürede büyük bir dönüşüme imza attı. Bu yükseliş, doğru transfer politikası, artan rekabet ortamı ve teknik heyetin oyun planını sahaya eksiksiz yansıtmasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

        Mahmut Fatih'e çarpan sürücü ehliyetsiz çıktı

        Adana'da yaya geçidindeki bebek arabasına motosikletiyle çarpıp, Mahmut Fatih Öztürk'ün (1,5) ölümüne neden olan sürücü Erman Kurt (20), tutuklandı. Kurt'un, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

