Galatasaray'da 84 günde büyük değişim!

Galatasaray’ın kısa süre içinde yaşadığı büyük değişim, doğru planlama ve güçlü kadro yapılanmasının eseri olarak yorumlandı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 gibi farklı bir skorla geçerken ortaya koyduğu oyunla bunun tesadüf olmadığını gösterdi. Oysa sadece birkaç ay önce, 25 Kasım 2025’te Union Saint-Gilloise karşısında alınan yenilgide kulübe genç oyuncularla doluydu ve Okan Buruk sınırlı seçeneklerle mücadele ediyordu.

Ara transfer döneminde yapılan nokta atışı hamleler tabloyu tamamen değiştirdi. Kadroya katılan yeni isimlerle birlikte hem kalite hem de rekabet seviyesi yükseldi.