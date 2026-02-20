Her ramazan gökyüzünü süslüyorlar... Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!

RAMAZAN GECELERİNİN IŞIKLI GELENEĞİ

Ramazan ayı geldiğinde camilerin minareleri arasına asılan ışıklı yazılar, asırlardır gökyüzünü süslüyor. “Hoş geldin ya şehr-i Ramazan”, “Oruç tut sıhhat bul” gibi mesajlarla hem manevi bir atmosfer oluşturan hem de toplumsal birlik duygusunu güçlendiren bu geleneğin adı: mahya. Osmanlı’dan günümüze uzanan mahya sanatı, yalnızca bir süsleme değil, aynı zamanda bir kültür mirası olarak kabul ediliyor.