        Haberler Gündem Güncel "5 valeden 2'si gerçek vale değil!" | Son dakika haberleri

        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"

        İstanbul'un kalabalık semtlerinde vale ücretleri saatlik 750 liraya dayandı. Günlük tarifeler bin -2 bin 400 TL arasında değişiyor. Sürücüler sadece fahiş fiyatlar ile mağdur olmuyor; trafikte yol kesen, kaldırım işgal eden, ücretsiz yoldan park ücreti alan valelere de maruz kalıyor. Tüm Vale İşletmecileri ve Çalışanları Derneği Başkanı Mustafa Nohut, İstanbul'da 45 bin valenin hizmet verdiğini söyleyerek "5 valeden 2'si aslında vale değil, değnekçi" dedi. Hem fahiş fiyat hem de kayıt dışılığa karşı "denetim şart" vurgusu yaptı. Habertürk'ten Gizem Türemen'in haberi..

        Giriş: 19.02.2026 - 14:40 Güncelleme: 19.02.2026 - 14:40
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Habertürk ekibi İstanbulluların otopark sorununu mercek altına aldığı Dosya Haber’de şimdiye kadar kiralarla yarışan özel otopark sorununa dikkat çekmiş, hastane ve alışveriş merkezlerinde kanunen ücretsiz olması gereken otoparkların fahiş fiyatlarla sunulduğunu gündeme getirmişti.

        Dosya haberin son bölümünde İstanbul’daki vale krizi ve vale adı altında hizmet veren değnekçilerin izini sürdü.

        1 SAAT VALE: 750 TL

        6 milyon aracın trafiğe çıktığı İstanbul’da sürücülerin en büyük sorunlarından biri otopark. Sürücüler artık günlük programlarını otopark alanlarına göre yapmaya başladı. Park yeri bulamayanlar ya aracını kilometrelerce uzağa bırakıp yürüyor ya da vale hizmeti almak zorunda kalıyor. Ancak vale ücretleri özellikle Nişantaşı, Bebek, Yeniköy, Kadıköy gibi kalabalık semtlerde fahiş rakamlara çıktı. Saatlik vale ücretleri 750 liraya ulaştı. Gün boyu tarifeler semte göre bin -bin 500 TL arasında değişiyor.

        YOLU KAPATAN DA VAR, ÜCRETSİZ YERE PARK İÇİN HARAÇ İSTEYEN DE...

        Sürücüler sadece fahiş vale ücretleriyle muhatap olmuyor, yol ortasında müşteri karşıladığı için trafiğe neden olan, devletin ücretsiz yolundan zorla para talep eden, yolları ve kaldırımları kanunsuzca işgal eden valelere de maruz kalıyor. Özellikle boğaz çevresindeki pek çok işletme kanunsuzca yola ve kaldırıma duba koyarak işgal ediyor, park edilmesi yasak yerlere araç park ederek trafiği etkiliyor.

        “5 VALEDEN 2’Sİ DEĞNEKÇİ”

        Sürücülerin şikayetleri üzerine Habertürk’ün sorularını yanıtlayan Tüm Vale İşletmecileri ve Çalışanları Derneği Başkanı Mustafa Nohut Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin vale olduğunu, bunun 45 bininin İstanbul’da hizmet verdiğini açıkladı. “Piyasada çalışan her 5 valeden 2’sinin aslında vale olmadığını değnekçi olduğunu” söyledi. Vale adı altında hizmet veren değnekçilerin Mesleki Kimlik Kartı olmadığını, Vale Yönetmeliği’ne aykırı şekilde kayıt dışı çalıştıklarını söyledi. Kayıt dışı istihdam ve fahiş ücretlerle mücadele için denetimin şart olduğuna dikkat çeken Nohut, “Büyükşehirlerde valiliklerin kaymakamlıklar bünyesinde komisyonlar oluşturarak her ilçede vale hizmeti veren işletmelerin denetlenmesi gerekiyor” dedi.

        VALE ÜCRETLERİNDE SERBEST PİYASA TARİFESİ

        Geçen yıl İstanbul’un 3 bölgeye ayrılarak tavan vale fiyatlarının belirlendiğini hatırlatan TOVDER Başkanı, “Bu yıl liste güncellenmedi, yeni fiyatlar belirlenmedi ama vale ücretlerini artırmak zorunda kaldık” diye konuştu. Tarife artışlarının vale giderlerine bağlı hesaplandığının altını çizen Nohut, “Yüzde 100’e varan zamları doğru bulmadığını savundu. “Vale hizmet tarifelerinde üst sınır olmalı, standart getirilmeli” dedi.

