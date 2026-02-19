"5 valeden 2'si gerçek vale değil!"

Habertürk ekibi İstanbulluların otopark sorununu mercek altına aldığı Dosya Haber’de şimdiye kadar kiralarla yarışan özel otopark sorununa dikkat çekmiş, hastane ve alışveriş merkezlerinde kanunen ücretsiz olması gereken otoparkların fahiş fiyatlarla sunulduğunu gündeme getirmişti.

Dosya haberin son bölümünde İstanbul’daki vale krizi ve vale adı altında hizmet veren değnekçilerin izini sürdü.

1 SAAT VALE: 750 TL

6 milyon aracın trafiğe çıktığı İstanbul’da sürücülerin en büyük sorunlarından biri otopark. Sürücüler artık günlük programlarını otopark alanlarına göre yapmaya başladı. Park yeri bulamayanlar ya aracını kilometrelerce uzağa bırakıp yürüyor ya da vale hizmeti almak zorunda kalıyor. Ancak vale ücretleri özellikle Nişantaşı, Bebek, Yeniköy, Kadıköy gibi kalabalık semtlerde fahiş rakamlara çıktı. Saatlik vale ücretleri 750 liraya ulaştı. Gün boyu tarifeler semte göre bin -bin 500 TL arasında değişiyor.

REKLAM

YOLU KAPATAN DA VAR, ÜCRETSİZ YERE PARK İÇİN HARAÇ İSTEYEN DE...

Sürücüler sadece fahiş vale ücretleriyle muhatap olmuyor, yol ortasında müşteri karşıladığı için trafiğe neden olan, devletin ücretsiz yolundan zorla para talep eden, yolları ve kaldırımları kanunsuzca işgal eden valelere de maruz kalıyor. Özellikle boğaz çevresindeki pek çok işletme kanunsuzca yola ve kaldırıma duba koyarak işgal ediyor, park edilmesi yasak yerlere araç park ederek trafiği etkiliyor.