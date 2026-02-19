Ortak rapor kabul edildi: Süreçte bundan sonra ne olacak? Hangi düzenlemeler masada?
Terörsüz Türkiye sürecinde ortak raporun kabul edilmesiyle birlikte bir dönüm noktası geride kaldı. Artık bundan sonra yasal hukuki adımlar aşaması olacak. Öncelikle sürece özgü bir müstakil yasa, hemen ardından infaz düzenlemesi bekleniyor. Kanun teklifi çalışmalarında partilerin hukukçu kurmayları çalışacak. Grup başkan vekillerinin de çalışmalara dahil olması bekleniyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..
Terörsüz Türkiye sürecinde bir dönüm noktası geride bırakıldı. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aylar süren çalışmalarından sonra yasal ve hukuki adımlara çerçeve çizen ortak rapor komisyonda 47 evet oyu ile kabul edildi.
ÖRGÜTÜN TASFİYESİNE HUKUKİ ZEMİN OLUŞTURACAK
Bundan sonraki aşama artık yasal adımların konuşulduğu kanun tekliflerinin hazırlandığı aşama olacak. Öncelikle Terörsüz Türkiye sürecine özgü müstakil bir yasal hazırlanacak. Geçici olacağı belirtilen yasayla, örgüt üyelerinin dönüşü, suça bulaşan bulaşmayan ayrımı yapılarak, örgüt mensuplarının durumları düzenlenecek. Örgütün tasfiyesine hukuki zemin oluşturacak.
SİLAH BIRAKILMASI VE BUNUN TESPİTİ
Burada kritik eşik, örgütün tüm unsurları ile silah bırakması ve bunun tespiti ve teyidi. Bunu da güvenlik ve istihbarat kurumları gerçekleştirecek. Sadece müstakil yasa değil aynı zamanda geniş çaplı bir infaz düzenlemesi de atılması beklenen adımlar arasında. Özellikle koşullu salıvermeyi düzenleyen 107. madde başta olmak üzere kapsamlı bir çalışma yapılacağı belirtiliyor. İnfazda hasta yaşlı ve bakıma muhtaç olanlara öncelik verilmesi planlanıyor. Ayrıca yılın ilk yarasında Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda da değişiklikler yapılması bekleniyor.
YASA ÇALIŞMALARI
Bu değişikliklerin ardından Siyasi Partiler Yasası, Seçim Kanunu’nda değişiklikler ve Siyasi Etik Kanunu hazırlanacak. Yasa çalışmalarını grupların hukukçu kurmayları gerçekleştirecek. Çalışmalara grup başkan vekillerinin de katılabileceği belirtiliyor.
Fotoğraf: AA