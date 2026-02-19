Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta 2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu | Son dakika haberleri

        Sivas'ta 2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu

        Sivas'ta yaşayan Mehmet S., 2025 yılı boyunca halk otobüslerini tam 3 bin 365 kez kullandı. Günlük en yüksek kullanım 25 biniş olarak kayıtlara geçerken, belediye paylaşımında "Direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı oldu" ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 09:57 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan, 2025 yılının "Toplu Taşıma Şampiyonu"nu duyurdu.

        ŞAMPİYON AÇIKLANDI

        Sivas Belediyesi sosyal medya hesabında, 2025 yılının "Toplu Taşıma Şampiyonu"nu açıkladı.

        YIL BOYU KULLANIMI AÇIKLANDI

        Paylaşımda, 65 yaş üzeri serbest kart sahibi Mehmet S.'nin, 2025 yılı boyunca halk otobüslerini toplam 3 bin 365 kez kullandığı öğrenildi.

        GÜNLÜK 25 BİNİŞ

        Günlük en yüksek kullanım sayısı ise 25 biniş olarak kayıtlara geçti.

        "MESAİ ARKADAŞI OLDU"

        Belediye paylaşımında, "Direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı oldu" ifadelerine yer verirken, yolcuya ilgisi için teşekkür etti.

        "OTOBÜSLERİMİZ, ULAŞIM İÇİNDİR"

        Açıklamanın devamında otobüslerin kullanımına değinilirken, "Otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki sanayi sitesinde tamir için kaldırılan kamyon damperi faciaya yol açtı. Damperin aniden düşmesi sonucu iş yeri sahibi Muhammet Gündüz ile araç sahibi Sinan Konakçı hayatını kaybederken, Gündüz'ün oğlu Berke Gündüz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı; olayla ilgili so...
        #sivas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?