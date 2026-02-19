Sivas'ta 2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
Sivas'ta yaşayan Mehmet S., 2025 yılı boyunca halk otobüslerini tam 3 bin 365 kez kullandı. Günlük en yüksek kullanım 25 biniş olarak kayıtlara geçerken, belediye paylaşımında "Direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı oldu" ifadelerine yer verildi
Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan, 2025 yılının "Toplu Taşıma Şampiyonu"nu duyurdu.
ŞAMPİYON AÇIKLANDI
Sivas Belediyesi sosyal medya hesabında, 2025 yılının "Toplu Taşıma Şampiyonu"nu açıkladı.
YIL BOYU KULLANIMI AÇIKLANDI
Paylaşımda, 65 yaş üzeri serbest kart sahibi Mehmet S.'nin, 2025 yılı boyunca halk otobüslerini toplam 3 bin 365 kez kullandığı öğrenildi.
GÜNLÜK 25 BİNİŞ
Günlük en yüksek kullanım sayısı ise 25 biniş olarak kayıtlara geçti.
"MESAİ ARKADAŞI OLDU"
Belediye paylaşımında, "Direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı oldu" ifadelerine yer verirken, yolcuya ilgisi için teşekkür etti.
"OTOBÜSLERİMİZ, ULAŞIM İÇİNDİR"
Açıklamanın devamında otobüslerin kullanımına değinilirken, "Otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir" ifadelerine yer verildi.