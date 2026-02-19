Canlı
        Sosyal medya devlerine tarihi 'bağımlılık' davası: Meta CEO'su Mark Zuckerberg Meta'yı savundu

        Sosyal medya devlerine tarihi 'bağımlılık' davası: Mark Zuckerberg Meta'yı savundu

        Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketinin genç kullanıcıları hedef aldığı iddialarına karşı çarşamba günü hakim karşısına çıktı. Los Angeles'ta görülen ve sosyal medyanın çocuklar için bağımlılık yapıcı olup olmadığının tartışıldığı tarihi davada Zuckerberg, şirket içi belgelerle desteklenen suçlamaları reddetti. Zuckerberg, 13 yaş altı çocuklar için denetimli bir sürüm oluşturma konusunda çeşitli görüşmeler yaptıklarını ifade etti

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 19.02.2026 - 07:58 Güncelleme: 19.02.2026 - 07:58
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Zuckerberg, savunması sırasında avukatların şirket içi yazışmaları yanlış sunduğunu iddia etti. Bu dava, WhatsApp ve Facebook'un da sahibi olan Meta'ya yönelik yıllardır süren tepkilerin ardından Zuckerberg'in bir jüri önünde verdiği ilk ifade olma özelliğini taşıyor.

        Google'ın bünyesindeki YouTube'un da sanık olarak yer aldığı dava, benzer binlerce dosya için emsal teşkil etmesi bakımından dikkatle izleniyor. Davada adı geçen TikTok ve Snapchat ise yargılama başlamadan hemen önce uzlaşma yoluna gitti ancak anlaşma şartları açıklanmadı.

        YAŞ SINIRI VE DAHİLİ YAZIŞMALAR TARTIŞMA YARATTI

        Meta, 13 yaş altındaki kullanıcıların platforma girişini yasakladığını ve gençleri korumak için gerekli adımları attığını savunuyor.

        Ancak davacı avukatı Mark Lanier, mahkemeye sunduğu bir e-postada şirketin yaş sınırlarının uygulanmadığına dair endişelerin dile getirildiğini gösterdi.

        Meta'nın küresel ilişkiler sorumlusu Nick Clegg tarafından gönderilen e-postada, yaş sınırının denetlenmemesi nedeniyle şirketin elinden geleni yaptığını iddia etmesinin zorlaştığı belirtiliyor.

        2018 yılına ait bir başka sunumda ise 13 yaş altındaki çocukların platformda tutulmasına yönelik stratejilerin tartışıldığı görüldü.

        Zuckerberg, bu belgelerin bağlamından koparıldığını ileri sürerek, 13 yaş altı çocuklar için denetimli bir sürüm oluşturma konusunda çeşitli görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

        Kendi çocuklarıyla kullandığı Messenger Kids uygulamasını bu duruma örnek gösteren Zuckerberg, küçük yaştaki kullanıcıları tespit etme konusunda daha hızlı ilerleme kaydedemedikleri için üzgün olduğunu ancak zamanla doğru noktaya ulaştıklarına inandığını söyledi.

        GENÇ KULLANICILARIN PLATFORMDA KALMA SÜRESİ ÖNCELİK OLDU

        Duruşmada Zuckerberg'in geçmişte yöneticilerine verdiği hedefler de gündeme geldi. 2015 yılına ait bir yazışmada Zuckerberg'in, platformda geçirilen sürenin yüzde 12 artırılmasını ve gençlerin kullanım trendinin tersine çevrilmesini birincil hedef olarak belirlediği ortaya çıktı.

        2017 yılındaki bir başka e-postada ise bir yönetici, "Mark, şirket için en önemli önceliğin gençler olduğuna karar verdi" ifadesini kullandı. Zuckerberg, şirketin kuruluşunun erken aşamalarında bu tür hedefler verdiğini kabul etti ancak artık bu şekilde çalışmadıklarını savundu.

        İfade sırasında Instagram'ın başındaki isim Adam Mosseri'nin geçen hafta yaptığı açıklamalar da hatırlatıldı.

        Mosseri, günde 16 saat Instagram kullanımının bile tek başına bağımlılık kanıtı olmadığını iddia etmişti. Zuckerberg de benzer bir yaklaşımla, bir ürünün değerli olması durumunda insanların onu daha fazla kullanma eğiliminde olduğunu belirtti.

        DÜNYA GENELİNDE SOSYAL MEDYA KISITLAMALARI GÜNDEMDE

        Birkaç hafta sürmesi beklenen davada, şirketin uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunan eski Meta çalışanlarının da ifade vermesi bekleniyor.

        ABD'de aileler, savcılar ve okul bölgeleri tarafından açılan benzer binlerce dava süreci devam ediyor. Bu davalarda sosyal medya platformlarının bağımlılık yapıcı şekilde tasarlandığı ve çocuklara zarar verdiği iddia ediliyor.

        Dünya genelinde de gençlerin sosyal medya kullanımı üzerinde denetimler artıyor.

        Avustralya geçen yılın sonlarında 16 yaş altındakiler için sosyal medya yasağını yürürlüğe koyarken; İngiltere, Danimarka, Fransa ve İspanya'da benzer önlemler üzerinde çalışıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

