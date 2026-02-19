Zuckerberg, savunması sırasında avukatların şirket içi yazışmaları yanlış sunduğunu iddia etti. Bu dava, WhatsApp ve Facebook'un da sahibi olan Meta'ya yönelik yıllardır süren tepkilerin ardından Zuckerberg'in bir jüri önünde verdiği ilk ifade olma özelliğini taşıyor.

Google'ın bünyesindeki YouTube'un da sanık olarak yer aldığı dava, benzer binlerce dosya için emsal teşkil etmesi bakımından dikkatle izleniyor. Davada adı geçen TikTok ve Snapchat ise yargılama başlamadan hemen önce uzlaşma yoluna gitti ancak anlaşma şartları açıklanmadı.

YAŞ SINIRI VE DAHİLİ YAZIŞMALAR TARTIŞMA YARATTI

Meta, 13 yaş altındaki kullanıcıların platforma girişini yasakladığını ve gençleri korumak için gerekli adımları attığını savunuyor.

REKLAM

Ancak davacı avukatı Mark Lanier, mahkemeye sunduğu bir e-postada şirketin yaş sınırlarının uygulanmadığına dair endişelerin dile getirildiğini gösterdi.

Meta'nın küresel ilişkiler sorumlusu Nick Clegg tarafından gönderilen e-postada, yaş sınırının denetlenmemesi nedeniyle şirketin elinden geleni yaptığını iddia etmesinin zorlaştığı belirtiliyor.

2018 yılına ait bir başka sunumda ise 13 yaş altındaki çocukların platformda tutulmasına yönelik stratejilerin tartışıldığı görüldü.

Zuckerberg, bu belgelerin bağlamından koparıldığını ileri sürerek, 13 yaş altı çocuklar için denetimli bir sürüm oluşturma konusunda çeşitli görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Kendi çocuklarıyla kullandığı Messenger Kids uygulamasını bu duruma örnek gösteren Zuckerberg, küçük yaştaki kullanıcıları tespit etme konusunda daha hızlı ilerleme kaydedemedikleri için üzgün olduğunu ancak zamanla doğru noktaya ulaştıklarına inandığını söyledi. GENÇ KULLANICILARIN PLATFORMDA KALMA SÜRESİ ÖNCELİK OLDU Duruşmada Zuckerberg'in geçmişte yöneticilerine verdiği hedefler de gündeme geldi. 2015 yılına ait bir yazışmada Zuckerberg'in, platformda geçirilen sürenin yüzde 12 artırılmasını ve gençlerin kullanım trendinin tersine çevrilmesini birincil hedef olarak belirlediği ortaya çıktı. REKLAM 2017 yılındaki bir başka e-postada ise bir yönetici, "Mark, şirket için en önemli önceliğin gençler olduğuna karar verdi" ifadesini kullandı. Zuckerberg, şirketin kuruluşunun erken aşamalarında bu tür hedefler verdiğini kabul etti ancak artık bu şekilde çalışmadıklarını savundu. İfade sırasında Instagram'ın başındaki isim Adam Mosseri'nin geçen hafta yaptığı açıklamalar da hatırlatıldı.