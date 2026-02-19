Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Filiz Şağbangül çocukları için canından oldu! Öldüren hasret | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!

        İstanbul'da, boşanma aşamasında olduğu eşi 40 yaşındaki Gıyasettin Şağbangül tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldüren 32 yaşındaki Filiz Şağbangül'ün, bir süredir sığınma evinde kaldığı, ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek için evine gittiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 07:27 Güncelleme: 19.02.2026 - 07:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Arnavutköy’de, boşanma aşamasında olan Filiz Şağbangül (32) eşi Gıyasettin Şağbangül (40) ile yaşadıkları evden ayrıldı.

        KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ

        DHA'daki habere ve iddiaya göre Filiz Şağbangül annemin evine gidiyorum diyerek evden ayrılıp kadın sığınma evinde yaşamaya başladı.

        ÇOCUKLARINA HASRET KALDI EVE DÖNDÜ

        Ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek isteyen kadın, eşinin ve çocuklarının yaşadığı eve döndü.

        Gıyasettin Şağbangül, eşinin kadın sığınma evinde kaldığını öğrenince ikili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Gıyasettin Şağbangül, Filiz Şağbangül'ü bıçakladı.

        EVDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan kadının evde hayatını kaybettiği öğrenildi. Filiz'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze kardeşine teslim edildi.

        VAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

        Filiz Şağbangül’ün cenazesinin bugün öğle namazı sonrası Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Çatak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Küresel sistem yıkılıyor: Münih Güvenlik Konferansı'ndan hangi mesajlar çıktı?

        Geçtiğimiz hafta düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD, Avrupa ve Asya'nın en önemli aktörleri bir araya geldi. Küresel sistemin yıkıldığı ve yeni bir gerçekliğin ortaya çıktığı mesajları paylaşılırken, zirveden ABD ve Avrupa'nın 80 yılı aşkın ittifakının kopma süreci öne çıktı. Avrupa, daha ...
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor
        Epstein'in New York'ta evinin güvenliğini İsrail mi kurdu?
        Epstein'in New York'ta evinin güvenliğini İsrail mi kurdu?
        5 işsizden 1’i sanayiden
        5 işsizden 1’i sanayiden
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"