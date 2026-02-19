Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
İstanbul'da, boşanma aşamasında olduğu eşi 40 yaşındaki Gıyasettin Şağbangül tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldüren 32 yaşındaki Filiz Şağbangül'ün, bir süredir sığınma evinde kaldığı, ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek için evine gittiği ortaya çıktı
İstanbul Arnavutköy’de, boşanma aşamasında olan Filiz Şağbangül (32) eşi Gıyasettin Şağbangül (40) ile yaşadıkları evden ayrıldı.
KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ
DHA'daki habere ve iddiaya göre Filiz Şağbangül annemin evine gidiyorum diyerek evden ayrılıp kadın sığınma evinde yaşamaya başladı.
ÇOCUKLARINA HASRET KALDI EVE DÖNDÜ
Ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek isteyen kadın, eşinin ve çocuklarının yaşadığı eve döndü.
Gıyasettin Şağbangül, eşinin kadın sığınma evinde kaldığını öğrenince ikili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Gıyasettin Şağbangül, Filiz Şağbangül'ü bıçakladı.
EVDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan kadının evde hayatını kaybettiği öğrenildi. Filiz'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze kardeşine teslim edildi.
VAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Filiz Şağbangül’ün cenazesinin bugün öğle namazı sonrası Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Çatak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.