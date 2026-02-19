Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik POLİSLER DE VAR! Son dakika Casperlar operasyonu: 17 gözaltı kararı

        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, örgütte hiyerarşik pozisyonlara sahip 9'u polis, toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı. İstanbul ve diğer illerde düzenlenen operasyonlarda, kamu görevlileriyle örgüt arasındaki yasadışı ilişkiler ortaya çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 09:02 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:22
        
        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, örgütün hiyerarşisi içinde hareket ettiği belirlenen 9'u polis, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i müstafi polis memuru 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelendiği belirtildi.

        İnceleme neticesinde örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği, bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden "suç, aranma, araç, yakalama kaydı" gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i müstafi polis memuru olmak üzere toplamda 17 şüpheli hakkında 19 Şubat tarihinde gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve el koyma talimatı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

