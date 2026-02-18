Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Aksaray'da 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu

        Aksaray'da silah sesi ihbarına giden polisin girdiği evde 30 yaşındaki Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz ölü halde bulurken, ağır yaralı olan 31 yaşındaki Kübra Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Suç aleti tabancayı evde bulan polis, 3 kişinin cinayete kurban mı gittiğini, yoksa Tolga Kuş'un 2 kadını öldürdükten sonra intihar mı ettiği ihtimalleri üzerine çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 23:04 Güncelleme: 18.02.2026 - 23:04
        Aksaray'da kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Aksaray'daki olay, saat 20.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Eve giren polis, Tolga Kuş, Zeynep Ayaz ve Kübra Kılıç'ı kanlar içinde buldu. Bunun üzerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan Kübra Kılıç ise müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Kılıç, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede 3 kişinin vurulduğu tahmin edilen tabanca bulundu. Polis, 3 kişinin cinayete kurban mı gittiğini, yoksa Tolga Kuş'un 2 kadını öldürdükten sonra intihar mı ettiği ihtimali üzerine araştırma başlattı.

        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleriSiyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 18 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* Terörsüz Türkiy...
