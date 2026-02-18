Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 18 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Şubat 2026 - 16:57 Güncelleme: 18 Şubat 2026 - 17:03

        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 18 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * Terörsüz Türkiye raporu açıklandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir

        * Cem Uzan’a bir kötü haber daha: Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu

        * Avrupa basını Galatasaray'ı konuşuyor: Galatasaray, Juventus'u rezil etti!

        * Metin Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu babasına açtığı davayı kazandı

        BAKMADAN GEÇME

        Aydında nehrin taşması sonucu mahsur kalan çiftçi jandarma helikopteriyle kurtarıldı
        Aydında nehrin taşması sonucu mahsur kalan çiftçi jandarma helikopteriyle kurtarıldı
        Bayrampaşa'da ceset buldum diyerek ihbar etti; cinayeti işlediği ortaya çıktı
        Bayrampaşa'da ceset buldum diyerek ihbar etti; cinayeti işlediği ortaya çıktı
        Küresel sistem yıkılıyor: Münih Güvenlik Konferansı'ndan hangi mesajlar çıktı?
        Küresel sistem yıkılıyor: Münih Güvenlik Konferansı'ndan hangi mesajlar çıktı?
        Bayrampaşada otoyol kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı
        Bayrampaşada otoyol kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı