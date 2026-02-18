Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması" programında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Valiler buluşmasının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçen hafta bakanlığımızda bir nöbet değişimi yaşandı. 2 buçuk yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ali Yerlikaya'ya bir kez daha sizlerin huzurunda hizmetleri için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı görevini devralan Mustafa Çiftçi'ye başarılar diliyorum.

Ramazan-ı Şerif milletimize hayırlar getirsin. Bizler birbirimize destek oldukça, bölgemizde ve gönül coğrafyamızda barışın huzurun hüküm süreceği o güzel günlerin bir kez daha çok yakın olduğunu ifade etmek istiyorum. Yeter ki kardeşliğimize ve kardeşlerimize sarılalım, yeter ki inancımıza ve hayallerimize sahip çıkalım.

Adaleti ve iyiliği tesis etmeden idareyi temin edemezsiniz. Vali, kamil ve müşfik devletin sahadaki yansımasıdır. Adalet, hikmet ve hükümetin eritme potasıdır. Vatandaş ile devletin buluşma noktasıdır. Valilerimizden en büyük beklentimiz sorunlara hızlı ve etkin çözümler getirmeleridir."