Benfica-Real Madrid maçında Vinicius Junior'a 'ırkçılık' iddiası!
Benfica ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki 'ırkçılık' iddiası gündem oldu. İspanyol ekibinin Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, rakip futbolcu Prestianni'nin kendisine ırkçı söylemde bulunduğunu belirterek saha kenarına geldi. Mücadele 10 dakika duraksamanın ardından kaldığı yerden devam etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Benfica-Real Madrid maçı, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durdu.
Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, korner bayrağıyla yaptığı sevinç sonrası ortalık karıştı.
Tribünlerden tepki alan Brezilyalı yıldız, Benfica oyuncularıyla da gerginlik yaşadı.
Daha sonrasında Vinicius Junior, kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla bir anda saha kenarına geldi.
26 yaşındaki Real Madridli yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Arjantinli Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu ve 'maymun' dediğini iddia etti.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da araya girerek Brezilyalı futbolcuyu sakinleştirmesinin ardından karşılaşma yaklaşık 10 dakika sonra yeniden başladı.
MOURINHO: BENFICA IRKÇI DEĞİL
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho da yaşanan olayla ilgili maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Neyden pişman mı? Bak, ikisiyle de konuştum. Vinicius bana bir şey söylüyor, Prestini ise bambaşka bir şey. Tarafsız olmak istemiyorum ve Prestini'ye yüzde 100 inandığımı da söylemek istemiyorum... Fakat Vinicius'un bana anlattıklarının doğru olduğunu da söyleyemem. Söyleyemem, bilmiyorum... Bildiğim tek şey, gol atılana kadar harika bir maçtı, gerçekten harika bir maçtı! Benfica maça güçlü başladı, sonra Real Madrid çok güçlü bir kadroyla sahaya çıktı ve 30-35. dakikalarda oyunu kendi lehine çevirmeye başladı. Vinicius, sadece kendisinin veya Mbappe'nin atabileceği bir gol attı ve bu stadyumdaki 60.000 seyircinin öfkesini üzerine çekmek yerine, takım arkadaşları tarafından omuzlarda taşınmalıydı. Olay bu kadar basit. Vinicius Junior'a kutlamanın farklı olması gerektiğini söyledim. Bu kulübün efsanelerinden biri Eusebio ve o siyahi bir oyuncu… Benfica ırkçı bir kulüp değil." ifadelerini kullandı.
MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ
Öte yandan Mourinho, Real Madrid maçının 85. dakikasında yopun itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü. Deneyimli teknik adam, gelecek hafta Bernabeu'da oynanacak rövanş maçında kulübede olmayacak.
VINICIUS: BAŞKALARININ KORUMASI ALTINDALAR!
Benfica - Real Madrid maçındaki olayların merkezinde yer alan Vinicius Junior da maçın ardından açıklamada bulundu.
Brezilyalı futbolcu şu ifadeleri kullandı:
"Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Ne kadar güçsüz olduklarını göstermek için formalarıyla ağızlarını tıkamaları gerekir. Ama teorik olarak onları cezalandırmakla yükümlü olan başkalarının koruması altındalar. Bugün yaşanan hiçbir şey benim hayatımda ya da takımımın hayatında yeni değil. Gol sevincimden dolayı sarı kart gördüm. Hala nedenini anlamıyorum. Ayrıca, bu tamamen işe yaramayan, kötü uygulanmış bir protokoldü! Özellikle büyük bir galibiyetten sonra ve manşetlerin Real Madrid hakkında olması gerekirken, bu gibi durumlarda yer almaktan hoşlanmıyorum, ama bu gerekli."
MBAPPE: DEVLER LİGİ'NDEN MEN EDİN!
Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe de yaşanan olayla ilgili konuşurken, Prestianni'ye tepki gösterdi.
Fransız yıldız, "Irkçı biri olan Gianluca Prestianni, Şampiyonlar Ligi'nden men edilmeli! Böyle biri, Avrupa'nın büyük turnuvasında nasıl oynayacak, buna nasıl izin vereceğiz? Vinicius Junior'a gittim ve o an ne yapmak istediğini sordum. Sahadan çıkmak istediğini belirtti. O ne isterse, onu yapacaktık! Biz, onun arkasındayız!" dedi.