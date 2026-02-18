Benfica-Real Madrid maçında Vinicius Junior'a 'ırkçılık' iddiası!

MOURINHO: BENFICA IRKÇI DEĞİL

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho da yaşanan olayla ilgili maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Neyden pişman mı? Bak, ikisiyle de konuştum. Vinicius bana bir şey söylüyor, Prestini ise bambaşka bir şey. Tarafsız olmak istemiyorum ve Prestini'ye yüzde 100 inandığımı da söylemek istemiyorum... Fakat Vinicius'un bana anlattıklarının doğru olduğunu da söyleyemem. Söyleyemem, bilmiyorum... Bildiğim tek şey, gol atılana kadar harika bir maçtı, gerçekten harika bir maçtı! Benfica maça güçlü başladı, sonra Real Madrid çok güçlü bir kadroyla sahaya çıktı ve 30-35. dakikalarda oyunu kendi lehine çevirmeye başladı. Vinicius, sadece kendisinin veya Mbappe'nin atabileceği bir gol attı ve bu stadyumdaki 60.000 seyircinin öfkesini üzerine çekmek yerine, takım arkadaşları tarafından omuzlarda taşınmalıydı. Olay bu kadar basit. Vinicius Junior'a kutlamanın farklı olması gerektiğini söyledim. Bu kulübün efsanelerinden biri Eusebio ve o siyahi bir oyuncu… Benfica ırkçı bir kulüp değil." ifadelerini kullandı.