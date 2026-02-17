Barış Alper Yılmaz Juventus'un kabusu oldu!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılıların 5-2'lik Juventus zaferine performansıyla damga vurdu. İtalyan ekibinin kabusu olan Barış Alper, rakibin iki sol beki Cambiaso ve Cabal'a sarı kart gördürüp cezalı duruma düşmelerini sağladı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2'lik skorla dağıtırken, Barış Alper Yılmaz performansıyla geceye damgasını vurdu.
Sağ kanatta görev yapan milli futbolcu, Juventuslu sol beklerin korkulu rüyası oldu; ilk yarıda Cambiaso'yu, ikinci devrede Cabal'ı cezalı duruma düşürdü!
Barış Alper mücadelenin ilk yarısında Cambiaso'ya büyük üstünlük kurarken, Barış Alper'le baş edemeyen İtalyan futbolcu gördüğü sarı kartla rövanş öncesi cezalı duruma düştü.
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, ikinci sarıyı görmemesi için Cambiaso'yu ikinci devrede oyundan alırken, yerine sahaya sürdüğü Cabal da aynı kaderi yaşadı...
Barış Alper Yılmaz, Juventuslu futbolcuyla bire bir kaldığı her pozisyonda rakibine zor anlar yaşattı. Barış'ı durduramayan Cabal, kısa sürede çift sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Juventus'un10 kişi kalmasının ardından skoru 5-2'ye götüren Cimbom, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. İtalyan devi, Torino'daki rövanşta iki sol beki Cambiaso ve Cabal'ı da kaybetmiş oldu.