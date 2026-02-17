Canlı
        Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz Juventus'un kabusu oldu! - Futbol Haberleri

        Barış Alper Yılmaz Juventus'un kabusu oldu!

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılıların 5-2'lik Juventus zaferine performansıyla damga vurdu. İtalyan ekibinin kabusu olan Barış Alper, rakibin iki sol beki Cambiaso ve Cabal'a sarı kart gördürüp cezalı duruma düşmelerini sağladı.

        Giriş: 17.02.2026 - 23:18 Güncelleme: 17.02.2026 - 23:20
        1

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2'lik skorla dağıtırken, Barış Alper Yılmaz performansıyla geceye damgasını vurdu.

        2

        Sağ kanatta görev yapan milli futbolcu, Juventuslu sol beklerin korkulu rüyası oldu; ilk yarıda Cambiaso'yu, ikinci devrede Cabal'ı cezalı duruma düşürdü!

        3

        Barış Alper mücadelenin ilk yarısında Cambiaso'ya büyük üstünlük kurarken, Barış Alper'le baş edemeyen İtalyan futbolcu gördüğü sarı kartla rövanş öncesi cezalı duruma düştü.

        4

        Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, ikinci sarıyı görmemesi için Cambiaso'yu ikinci devrede oyundan alırken, yerine sahaya sürdüğü Cabal da aynı kaderi yaşadı...

        5

        Barış Alper Yılmaz, Juventuslu futbolcuyla bire bir kaldığı her pozisyonda rakibine zor anlar yaşattı. Barış'ı durduramayan Cabal, kısa sürede çift sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        6

        Juventus'un10 kişi kalmasının ardından skoru 5-2'ye götüren Cimbom, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. İtalyan devi, Torino'daki rövanşta iki sol beki Cambiaso ve Cabal'ı da kaybetmiş oldu.

