0-2 saat 475 TL! Özel hastanelerde otopark vurgunu!
Zaman zaman muayene ve tedavi işlemlerindeki fahiş fiyatlarla tepki çeken özel hastaneler bu kez talep ettikleri başka bir ücretle gündemde. Otopark ücretleriyle... Bünyesindeki otoparkları vale şirketlerine kiralayarak ek gelir elde eden özel hastaneler, sağlık hizmeti almak için hastaneye başvuran hastalardan otopark-vale hizmeti adı altında ücret talep ediyor. Üstelik bu ücretler 2 saatlik park için 500 liraları buluyor. Peki mevzuat ne diyor, gerçekte ne uygulanıyor? Habertürk'ten Gizem Türemen ve Onur Özel, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ile özel hastane otoparklarını gezdi. Mevzuatın göz göre göre nasıl delindiğini yerinde gözlemledi
İstanbul’da otopark sorunu içinden çıkılamaz bir hal almaya başladı. Sürücüler ya otopark bulamıyor ya otoparkta yer bulamıyor ya da buldukları otoparkta fiyatlar fahiş rakamlara çıkıyor.
Üstelik bu sorun sadece ev ve iş yerleri çevresinde yaşanmıyor, sağlık hizmeti almak için başvurdukları özel hastanelerde de karşılarına otopark ücreti çıkıyor. Artık hastalar kapıdan girdikten sonra değil, hastanenin önüne geldikleri an ödeme yapmaya mecbur bırakılıyor.
“ÖZEL HASTANELER OTOPARKI ÜCRETSİZ SUNMAK ZORUNDA”
Habertürk’ten Gizem Türemen’e konuşan Tüketici Konfederasyonu başkanı Aydın Ağaoğlu, Otopark Yönetmeliği ve Özel Hastaneler Yönetmeliği”ni hatırlattı. Mevzuattaki son güncellemelerle beraber özel hastanelerin sahip oldukları her 85 metrekare için bir araçlık otopark alanını hasta ve yakınlarına ücretsiz sunmak zorunda” olduğunu söyledi. 8 bin 500 metrekarelik bir hastanede 100 araçlık otoparkın ücretsiz olması gerektiğine dikkat çekti. Özel hastane yöneticilerinin “ücretsiz otoparkımız var ama artan yerleri vale şirketine kiraya veriyoruz onlar da ücret talep ediyorlar” şeklinde savunma yaptıklarını söyleyen Ağaoğlu, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
“BİNCELERCE METREKARELİK HASTANEDE BİR ARAÇLIK BİLE ÜCRETSİZ OTOPARK YOK”
Habertürk mevzuata uyulup uyulmadığını gözlemlemek için Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ile özel hastane otoparklarını gezdi. Karşılaştıkları manzaraları kayıt altına aldı. Etiler’deki özel bir hastanenin 0-2 saatlik otopark ücreti 475 TL. 2-4 saat 500 TL, 4 saat üzeri 525 TL. Mecidiyeköy’deki özel bir hastanenin hasta ve hasta yakınlarına sunduğu otopark ücreti ise 0-3 saat arası 250 TL. “Binlerce metrekarelik hastanelerde bir araçlık bile ücretsiz otopark yok” diyerek hastane yönetimlerine tepki gösteren Ağaoğlu mevzuatın özel hastanelerce ya delindiğine ya da hiç uygulanmadığına dikkat çekti. “Özel hastanelerin otoparklarının büyük çoğunluğu özel şirketlerce işletiliyor. Hukuka aykırı yaptıkları işlemler için ciddi paralar alıyorlar. İlçe sağlık müdürlüklerinden öğrendiğimize göre denetimlerde vale kabinlerini kaçırıyorlar” dedi.
"OTOPARKA 400 TL ÖDEDİM, İADESİNİ ALDIM, HERKES ALABİLİR"
Kendisinin de hastanede 400 TL otopark ücreti ödemek zorunda kaldığını söyleyen Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, itirazı üzerine ücret iadesini aldığını açıkladı. Benzer şekilde ödeme yapmak zorunda kalan sürücülere çağrı yaptı: “Tüketici Hakem Heyeti'ne internetten başvurarak otopark ücretinin iadesini talep edin. Bunun yanı sıra İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne CİMER üzerinden şikayetçi olun."