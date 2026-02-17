0-2 saat 475 TL! Özel hastanelerde otopark vurgunu!

İstanbul’da otopark sorunu içinden çıkılamaz bir hal almaya başladı. Sürücüler ya otopark bulamıyor ya otoparkta yer bulamıyor ya da buldukları otoparkta fiyatlar fahiş rakamlara çıkıyor.

Üstelik bu sorun sadece ev ve iş yerleri çevresinde yaşanmıyor, sağlık hizmeti almak için başvurdukları özel hastanelerde de karşılarına otopark ücreti çıkıyor. Artık hastalar kapıdan girdikten sonra değil, hastanenin önüne geldikleri an ödeme yapmaya mecbur bırakılıyor.

“ÖZEL HASTANELER OTOPARKI ÜCRETSİZ SUNMAK ZORUNDA”

Habertürk’ten Gizem Türemen’e konuşan Tüketici Konfederasyonu başkanı Aydın Ağaoğlu, Otopark Yönetmeliği ve Özel Hastaneler Yönetmeliği”ni hatırlattı. Mevzuattaki son güncellemelerle beraber özel hastanelerin sahip oldukları her 85 metrekare için bir araçlık otopark alanını hasta ve yakınlarına ücretsiz sunmak zorunda” olduğunu söyledi. 8 bin 500 metrekarelik bir hastanede 100 araçlık otoparkın ücretsiz olması gerektiğine dikkat çekti. Özel hastane yöneticilerinin “ücretsiz otoparkımız var ama artan yerleri vale şirketine kiraya veriyoruz onlar da ücret talep ediyorlar” şeklinde savunma yaptıklarını söyleyen Ağaoğlu, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını vurguladı.