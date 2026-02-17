Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

Sanal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur' sözleri nedeniyle gözaltına alınan Enver Aysever, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma tamamlandı. Enver Aysever ifadesinde videonun bir bölümünün kesilerek sosyal medyada yayınlandığını, bunun bilinçli olarak yapıldığını ve kendisinin hedef gösterildiğini, videonun bütünün incelenmesi halinde kendisinin Ekrem İmamoğlu'nun babası olan Hasan İmamoğlu'nun bazı açıklamalarına istinaden bu videoyu çektiğini söyledi.

HASAN İMAMOĞLU'NU KASETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Aysever, Türkiye'nin sosyolojik gerçeği dikkate alındığında yüzde 70'i muhafazakar ve milliyetçilerden oluşan topluluğa hakaret etmesinin mümkün olmadığını, 30 yıllık gazeteci olduğunu, kesinlikle sağ görüşlü insanları aşağılama kastı ile hareket etmediğini, videoda görüleceği üzere anti-emperyalist tavır sergileyen herkesin kendisine göre sol görüşlü olduğunu, Hasan İmamoğlu'nun yaptığı açıklamada komünizm ile mücadele ettiklerini söylediğini, kendisinin de Hasan İmamoğlu'nu kast ederek Fetullah Gülen'in de komünizm ile mücadele ettiğini ancak ülkeye büyük ihanet ettiğini söyledi.