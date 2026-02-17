Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlara arasında; Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu'nun da olduğu öğrenildi.

YAKALANAN ŞAHISLAR

1. Hakan TUNÇELLİ (İş adamı - Terzi isimli mekan işletmecisi)

2. Sırrı Murat DALKILIÇ (Şarkıcı)

3. Rıza Kaan TANGÖZE (Duman Grubu Solisti) (17.6 gram Marihuana maddesi yakalanmıştır)

4. Murat CEVAHİROĞLU (5 adet 9 mm fişek ele geçirilmiştir.)

5. Barış TALAY ( 2 adet toplam 1.86 gr gelen Marihuana maddesi yakalanmıştır)

6. Hakan KAKIZ

7. Kemal DOĞULU

8. Murat ÖZTÜRK (Bonivex isimli işletme sahibi)

9. Murathan KURT (Züber isimli firma ortağı)

10. Nailcan KURT (Züber isimli firma ortağı)

11. Alihan TAŞKIN

12. Tolga SEZGİN

13. Ramazan BAYAR

14. Aygün AYDIN

15. Buse Görkem NARCI

16. İsmail HACIOĞLU (Daralı 33 gr gelen Marihuana maddesi yakalanmıştır)

17. Furkan Koçan

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme, TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş olup, diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.