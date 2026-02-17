Canlı
        Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı

        Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 08:57 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:30
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Gözaltına alınanlara arasında; Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu'nun da olduğu öğrenildi.

        YAKALANAN ŞAHISLAR

        1. Hakan TUNÇELLİ (İş adamı - Terzi isimli mekan işletmecisi)

        2. Sırrı Murat DALKILIÇ (Şarkıcı)

        3. Rıza Kaan TANGÖZE (Duman Grubu Solisti) (17.6 gram Marihuana maddesi yakalanmıştır)

        4. Murat CEVAHİROĞLU (5 adet 9 mm fişek ele geçirilmiştir.)

        5. Barış TALAY ( 2 adet toplam 1.86 gr gelen Marihuana maddesi yakalanmıştır)

        6. Hakan KAKIZ

        7. Kemal DOĞULU

        8. Murat ÖZTÜRK (Bonivex isimli işletme sahibi)

        9. Murathan KURT (Züber isimli firma ortağı)

        10. Nailcan KURT (Züber isimli firma ortağı)

        11. Alihan TAŞKIN

        12. Tolga SEZGİN

        13. Ramazan BAYAR

        14. Aygün AYDIN

        15. Buse Görkem NARCI

        16. İsmail HACIOĞLU (Daralı 33 gr gelen Marihuana maddesi yakalanmıştır)

        17. Furkan Koçan

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme, TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş olup, diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.

