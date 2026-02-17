Canlı
        Haberler Yaşam 'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde! Güneş Tutulması Türkiye'den görülebilecek mi?

        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!

        Halkalı Güneş Tutulması olarak bilinen 'ateş çemberi' bugün gerçekleşecek. Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 2'si tutulmayı doğrudan izleyebilecekken en net görüntü Antarktika'dan alınacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 09:39 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:39
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        2026 yılının ilk tutulması olan 'ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gerçekleşecek. Time and Date verilerine göre dünya nüfusunun yalnızca yaklaşık yüzde 2'si bu gök olayını doğrudan gözlemleyebilecek.

        CNN'de yer alan habere göre Halkalı Güneş Tutulması olarak da adlandırılan bu olayı, Ay'ın Dünya ile Güneş arasından tam hizalı şekilde geçmesi, ancak yörüngesinde Dünya'ya görece daha uzak bir konumda bulunduğu için Güneş'i tamamen örtememesiyle meydana geliyor.

        Ay'ın Güneş'i tamamen örtmesi durumunda Tam Güneş Tutulması yaşanırken, Güneş, Ay ve Dünya'nın tam hizalanmaması halinde ise Parçalı Güneş Tutulması görülüyor.

        NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi Helyofizik Bilim Bölümü'nde bilim iletişimi yardımcı direktörü olan Dr. C. Alex Young, bu durumun Ay'ın karanlık silueti etrafında parlak bir Güneş halkası oluşturduğunu ve bu nedenle olayın 'ateş çemberi' olarak adlandırıldığını belirtti.

        PEKİ GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLECEK, TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

        'Ateş çemberi'nin en net şekilde Antarktika'nın dar bir bölümünden izlenmesi bekleniyor. Kıtanın geri kalanında ise parçalı tutulma görülecek. Tutulma, Antarktika'daki Concordia Station'da yerel saatle 18.48'de başlayacak, 19.47'de en yüksek noktasına ulaşacak ve yaklaşık iki saat sürecek.

        Güney Afrika, Güney Amerika ve Antarktika genelinde ise parçalı tutulma gözlemlenebilecek. Arjantin ve Şili'de tutulma sabah saatlerinde, Güney Afrika'da ise öğleden sonra izlenebilecek. Türkiye'de ise tutulma gözlemlenemeyecek.

        BİR SONRAKİ HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI 2027'DE

        Halkalı Güneş Tutulmaları genellikle her bir ila iki yılda bir meydana geliyor; ancak çoğu, dünyanın büyük bölümünden görülemiyor. NASA verilerine göre bir sonraki halkalı tutulma 6 Şubat 2027'de gerçekleşecek ve Güney Amerika ile Afrika'nın daha geniş kesimlerinden izlenebilecek.

        Tutulmalar genellikle çiftler, bazen de üçlü gruplar halinde meydana geliyor. Gökbilimciler bu dönemleri 'tutulma mevsimi' olarak adlandırıyor. Young, bir Güneş Tutulması'nın her zaman yaklaşık iki hafta önce ya da sonra bir Ay Tutulması'yla birlikte gerçekleştiğini belirtti. O nedenle bu halkalı tutulmayı, 3 Mart'ta yaşanacak tam Ay Tutulması izleyecek.

        NORMAL GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ YETERLİ GELMİYOR

        Uzmanlar, halkalı veya parçalı güneş tutulması sırasında Güneş'e çıplak gözle bakmanın tehlikeli olduğu uyarısında bulunuyor. Tutulmayı izlemek için sertifikalı tutulma gözlüğü kullanılması gerekiyor. Normal güneş gözlüklerinin yeterli koruma sağlamadığı belirtiliyor.

        Tutulma gözlüğü bulunmayanlar ise basit bir iğne deliği projektörü yaparak Güneş'in görüntüsünü dolaylı şekilde izleyebiliyor. Kartona açılacak küçük bir delikten geçen Güneş ışığı, arka taraftaki düz bir yüzeye yansıtılarak halkalı şekil güvenli biçimde gözlemlenebiliyor.

        28 ŞUBAT'TA GEZEGEN GEÇİDİ

        Öte yandan 2026 gökyüzü takvimi yoğun geçecek. 28 Şubat'ta altı gezegenin aynı anda görülebileceği bir 'gezegen geçidi' yaşanacak. NASA'ya göre Merkür, Venüs, Satürn ve Jüpiter gün batımından sonra çıplak gözle görülebilirken, Uranüs ve Neptün için dürbün ya da teleskop gerekebilecek.

        3 Mart'ta ise Asya, Avustralya, Pasifik Adaları ve Amerika kıtasından izlenebilecek Tam Ay Tutulması sırasında Ay kırmızımsı bir renk alacak. Bu nedenle olay 'Kanlı Ay' olarak adlandırılıyor.

        Ayrıca 2026 boyunca çok sayıda meteor yağmuru da gökyüzünü süsleyecek. American Meteor Society verilerine göre öne çıkan meteor yağmurlarının zirve tarihleri şöyle:

        • Lyridler: 21-22 Nisan
        • Eta Kova: 5-6 Mayıs
        • Güney Delta Kova: 30-31 Temmuz
        • Alfa Oğlak: 30-31 Temmuz
        • Perseidler: 12-13 Ağustos#habericireklam#300x250#200#right#
        • Orionidler: 21-22 Ekim
        • Güney Boğa: 4-5 Kasım
        • Kuzey Boğa: 11-12 Kasım
        • Leonidler: 16-17 Kasım
        • İkizler (Geminidler): 13-14 Aralı
        #ateş çemberi Güneş tutulması
        #güneş tutulması
