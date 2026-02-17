Canlı
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu

        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu

        Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken; 3 şirkete ile Diyarbekirspor'a, 7 daireye, 6 arsaya ve 1 işyerine el konuldu. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Giriş: 17.02.2026 - 08:11 Güncelleme: 17.02.2026 - 08:11
