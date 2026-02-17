Canlı
        Haberler Magazin 'The Godfather'ın yıldızı Robert Duvall hayatını kaybetti

        Robert Duvall hayatını kaybetti

        'The Godfather' ve 'Apocalypse Now' filmleriyle hafızalara kazınan oyuncu Robert Duvall, 95 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 07:35 Güncelleme: 17.02.2026 - 07:39
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        ABD'li oyuncu ve yönetmen Robert Duvall'dasn acı haber geldi. 'The Godfather' ve 'Apocalypse Now' gibi yapımlarla hafızalarda yer edinen Duvall, 95 yaşında hayata veda etti.

        Robert Duvall'ın eşi Luciana Pedraza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bob evde, sevgi ve huzur içinde hayata gözlerini yumdu" ifadelerini kullandı.

        Pedraza, daha sonra şu ifadeleri kullandı: "Dünya için o Oscar ödüllü bir oyuncu, bir yönetmen, bir hikâye anlatıcısıydı. Benim için ise her şeydi. Mesleğine olan tutkusu, karakterlere, iyi bir yemeğe ve sohbet etmeye duyduğu derin sevgiyle eşdeğerdi. Bob, oynadığı her rol için karakterlerine ve onların temsil ettiği insan ruhunun gerçeğine kendini tamamen verdi. Böylece hepimize kalıcı ve unutulmaz bir miras bıraktı."

        ROBERT DUVALL HAKKINDA

        Robert Duvall, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde doğdu. Duvall'ın annesi Mildred Virginia Hart amatör bir oyuncuydu. Oyunculuk eğitimini New York'ta Neighborhood Playhouse Tiyatro Okulunda aldı. Oyunculuk kariyeri için mücadele ederken Manhattan Posta Ofisinde müdür olarak işe girdi ama 6 ay sonra bu işinden ayrıldı. Babası William Howard Duvall, Amerikan donanmasında amiraldi. Ailesi tutucu bir metodist idi, kendi de sıkı İncil takipçisidir. Kendisi bir süre Amerika'nın en büyük aktörü olarak görülmüştür. Ayrıca Hollywood'un aksiyon kralı olarak görülür. 2005 yılında ise başkan Bush kendine sanat madalyası takmıştır. Liberal ve anayasaya sadık görüşleri vardır. Başkan Bush kendini seçim döneminde Beyaz Saraya davet etmiştir. Başkan Truman ve Obama'nın uzaktan akrabasıdır.

        SİNEMA KARİYERİ

        Beyaz perdede ilk deneyimi, 'To Kill a Mockingbird' (1962) filmi ile oldu ama onu büyük kitlelere tanıtan filmi bundan tam 10 yıl sonra 'Tom Hagen' karakterini canlandırdığı 'Baba' (The Godfather) oldu. Bu film ile ilk kez 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' kategorisinde Oscara aday oldu. Aynı filmin devamı olan 'Baba 2' (The Godfather Part Two) filminde de yine aynı karakteri canlandırdı. Akademi Ödülleri'ne toplam 6 kez aday olan Duvall, bu ödüle Tender Mercies (1984) filmi ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar alarak erişti.

        #Robert Duvall
