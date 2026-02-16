Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede | Son dakika haberleri

        Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede

        OnlyFans soruşturmasında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 11:31 Güncelleme: 16.02.2026 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul’da mahkeme kararıyla erişime engellenen OnlyFans üzerinden içerik üretenlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi. Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi. Ayrıca içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği öğrenildi.

        İSİMLER BELLİ OLDU

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu. Operasyon kapsamında, Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu gözaltına alındı. Şüphelilerden Ebru Arman, Ceyda Ersoy, Eda Alboya cezaevinde olduğu, şüphelilerden Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız’ın ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızına kahvaltıya giderken feci kazada hayatını kaybetti

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kızına kahvaltıya gitmek için halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmek isterken iki aracın çarptığı 70 yaşındaki Mustafa Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet!
        Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet!
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        ABD Adalet Bakanı'na Epstein eleştirisi
        ABD Adalet Bakanı'na Epstein eleştirisi
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Selimiye Camisi Ramazan'ın ilk günü ziyarete açılıyor
        Selimiye Camisi Ramazan'ın ilk günü ziyarete açılıyor
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        Bursalı model sayısı artıyor
        Bursalı model sayısı artıyor
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?