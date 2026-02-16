Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'a kar geliyor mu?
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da kar yağacak mı sorusuna cevap verdi: "Hafta ortası beklenen soğuk cephe geçişi sırasında, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kısa süreli de olsa kar yağışı görülebilir. 22-23 Şubat tarihleri, batı bölgeler dahil Türkiye genelinde yeniden kar yağışları görülebilir, yeni bir soğuk hava dalgası ihtimali daha var. Tahminleri güncellemelerle paylaşacağız."
"Türkiye’de son 24 saattir bir ilkbahar havası yaşanıyor. Libya-Mısır üzerinden kuzeye çıkan hava, bolca toz içeriği ile birlikte sıcaklıkları yükseltti. Fakat bu Akdeniz havası uzun sürmüyor.
"İSTANBUL 3 DERECEYE DÜŞÜYOR"
Salı gecesinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk cephe ile önce Marmara Bölgesi’ne, ardından 18 Şubat Çarşamba günü Anadolu’ya kış havası geri dönüyor. Bugünün 15-18°C olan sıcaklıkları Çarşamba öğlen saatleri İstanbul’da 3°C’ye kadar düşecek.
"YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLEBİLİR"
Karayelden esecek rüzgar, zaman zaman fırtına halinde olacak görünüyor. Çarşamba, Kırklareli ve çevresinde 5 ila 15 santimetre kar yağabilir, yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşacaktır.
İstanbul’da ise hafta ortası beklenen soğuk cephe geçişi sırasında karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kısa süreli de olsa kar yağışı görülebilir.
"MARMARA'DA YAĞIŞ VAR"
İstanbul’da ve Bursa’da şehir hayatını ve ulaşımı etkileyecek bir kar beklentisi olmasa da hem salı hem de çarşamba yağışlı geçecek. Bugün % 35’lerde olan ortalama baraj doluluk seviyesi, artışını sürdürecektir.
"EGE VE AKDENİZ'DE SU BASKININA DİKKAT"
Kıyı Ege’de ve Akdeniz’de hem salı hem de çarşamba kuvvetli yağmur ihtimali yüksek. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Antakya’nın kuzey kesimlerinde su baskınları yaşanabilir.
Toprağın haftalardır süren yağmurlarla suya doyduğu şu günlerde, yeni sağanaklar sel tehlikesi doğuruyor. Geçtiğimiz haftalarda da sıkça su baskınları ve şehir selleri görülen batı ve güney kıyılarımızda benzer hadiseler yaşanabilir.
"KARADENİZ VE DOĞU ISINIYOR"
Karadeniz kıyıları lodostan esen rüzgarla ısındı, Samsun-Artvin arasında bugün sıcaklık 18-20°C’lere ulaşıyor. Doğu ve Güneydoğu bugün parçalı bulutlu ve güneşli, sıcaklıklar 5 ila 12°C arasında değişiyor.
Çarşamba beklenen hava değişiminde sonraki 3 gün havalar yeniden ısınıyor, fakat yaklaşan hafta sonu yeniden kar havası ve soğuk rüzgarlar konuşabiliriz.
"22-23 ŞUBAT'TA YURT GENELİNDE KAR GÖRÜLEBİLİR"
22-23 Şubat tarihleri batı bölgeler dahil Türkiye genelinde yeniden kar yağışları görülebilir, yeni bir soğuk hava dalgası ihtimali daha var. Tahminleri güncellemelerle paylaşacağız."