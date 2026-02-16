"Türkiye’de son 24 saattir bir ilkbahar havası yaşanıyor. Libya-Mısır üzerinden kuzeye çıkan hava, bolca toz içeriği ile birlikte sıcaklıkları yükseltti. Fakat bu Akdeniz havası uzun sürmüyor.

"İSTANBUL 3 DERECEYE DÜŞÜYOR"

Salı gecesinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk cephe ile önce Marmara Bölgesi’ne, ardından 18 Şubat Çarşamba günü Anadolu’ya kış havası geri dönüyor. Bugünün 15-18°C olan sıcaklıkları Çarşamba öğlen saatleri İstanbul’da 3°C’ye kadar düşecek.

"YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLEBİLİR"

Karayelden esecek rüzgar, zaman zaman fırtına halinde olacak görünüyor. Çarşamba, Kırklareli ve çevresinde 5 ila 15 santimetre kar yağabilir, yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşacaktır.

İstanbul’da ise hafta ortası beklenen soğuk cephe geçişi sırasında karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kısa süreli de olsa kar yağışı görülebilir.

"MARMARA'DA YAĞIŞ VAR"

İstanbul’da ve Bursa’da şehir hayatını ve ulaşımı etkileyecek bir kar beklentisi olmasa da hem salı hem de çarşamba yağışlı geçecek. Bugün % 35’lerde olan ortalama baraj doluluk seviyesi, artışını sürdürecektir.