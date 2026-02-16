Biri kamu bankası genel müdürü diğeri vergi denetmeni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bugünlerde hareketli. Son gönlerde başta bazı yatırımcılara verilen 1 milyar liralık ceza olmak üzere önemli operasyonlara imza atılan SPK yönetimi yapılanlara rağmen borsada bitmeyen manipülasyonlar nedeniyle hala fazla eleştiriliyor. Bu eleştirilerden çoğu zaman Başkan İbrahim Ömer Gönül de nasibini alıyor. Özellikle son zamanlarda bazı serbest fonlardaki hareketler gözlerin önemli oranda SPK'ya çevrilmesine neden oldu.

BANKA GENEL MÜDÜRÜ DEVREDE

Piyasa hareketleri ve manipülasyonlara karşı yapılan operasyonlar dışında SPK'daki hareketliliğin asıl nedeni ise yönetime dair. Çünkü Nisan 2022'de göreve gelen İbrahim Ömer Gönül'ün görev süresi bu nisanda bitiyor. Henüz biraz erken olsa da öyle anlaşılıyor ki bu önemli görevin talibi de çok fazla. Tabi ki bu bir seçim değil ama buna rağmen başkanlığı isteyen adaylar arasında önümüzdeki günlerin kıran kırana bir yarışa sahne olacağını söylersek galiba yanlış olmaz.

Dolayısıyla Gönül'ün yerine kimin atanacağına dair kulisler de epey hareketlenmiş durumda. Borsa ve SPK koridorlarında başkanlık için şimdilik bir kamu bankası genel müdürü ile bir vergi denetmeninin yarıştığı ifade ediliyor. Kamu bankası genel müdürünün atama için ağır bastığı konuşulsa da diğer yanda bulunan vergi denetmeninin arkasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın olması kamu bankası genel müdürünün işinin çok kolay olmayacağının göstergesi olarak sunuluyor. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın bünyesinde çalışan vergi denetmeni için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e başvuru yapacağı ifade ediliyor.