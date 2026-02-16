Canlı
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Biri kamu bankası genel müdürü diğeri vergi denetmeni

        Biri kamu bankası genel müdürü diğeri vergi denetmeni

        Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) Nisan 2022'de göreve gelen İbrahim Ömer Gönül'ün görev süresi bu nisanda bitiyor. Henüz biraz erken ama öyle anlaşılıyor ki bu önemli görevin talibi de çok. Bu bir seçim değil atama ama yine de kıran kırana bir yarış olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Gönül'ün yerine kimin atanacağına dair kulisler de epey hareketlendi. Şu anda veya şimdilik Borsa ve SPK koridorlarında başkanlık için bir kamu bankası genel müdürü ile bir vergi denetmeninin yarıştığı ifade ediliyor. Tabi ki bu bir kulis bilgisi. Bu tip dönemlerde bir çok nedenle bazen rakiplerin saf dışı bırakılması adına ilgili ilgisiz bir çok ismin dolaşabildiğini de aklımızdan çıkarmamamız gerek.

        Giriş: 16.02.2026 - 07:17 Güncelleme: 16.02.2026 - 07:17
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bugünlerde hareketli. Son gönlerde başta bazı yatırımcılara verilen 1 milyar liralık ceza olmak üzere önemli operasyonlara imza atılan SPK yönetimi yapılanlara rağmen borsada bitmeyen manipülasyonlar nedeniyle hala fazla eleştiriliyor. Bu eleştirilerden çoğu zaman Başkan İbrahim Ömer Gönül de nasibini alıyor. Özellikle son zamanlarda bazı serbest fonlardaki hareketler gözlerin önemli oranda SPK'ya çevrilmesine neden oldu.

        BANKA GENEL MÜDÜRÜ DEVREDE

        Piyasa hareketleri ve manipülasyonlara karşı yapılan operasyonlar dışında SPK'daki hareketliliğin asıl nedeni ise yönetime dair. Çünkü Nisan 2022'de göreve gelen İbrahim Ömer Gönül'ün görev süresi bu nisanda bitiyor. Henüz biraz erken olsa da öyle anlaşılıyor ki bu önemli görevin talibi de çok fazla. Tabi ki bu bir seçim değil ama buna rağmen başkanlığı isteyen adaylar arasında önümüzdeki günlerin kıran kırana bir yarışa sahne olacağını söylersek galiba yanlış olmaz.

        Dolayısıyla Gönül'ün yerine kimin atanacağına dair kulisler de epey hareketlenmiş durumda. Borsa ve SPK koridorlarında başkanlık için şimdilik bir kamu bankası genel müdürü ile bir vergi denetmeninin yarıştığı ifade ediliyor. Kamu bankası genel müdürünün atama için ağır bastığı konuşulsa da diğer yanda bulunan vergi denetmeninin arkasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın olması kamu bankası genel müdürünün işinin çok kolay olmayacağının göstergesi olarak sunuluyor. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın bünyesinde çalışan vergi denetmeni için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e başvuru yapacağı ifade ediliyor.

        Tabi ki bu bir kulis bilgisi. Bu tip dönemlerde bir çok nedenle bazen rakiplerin saf dışı bırakılması adına ilgili ilgisiz bir çok ismin dolaşabildiğini de aklımızdan çıkarmamamız gerek.

        LİSANS İPTALLERİ GELİR DEMİŞTİ

        SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, son açıklamalarından birinde manipülasyon ve fon kullanımıyla ilgili düzenleme hazırlıklarının tamamlandığını açıklamıştı. Gönül, 3 ile 5 yıl olan mevcut hapis cezalarının artırılması yönünde çalışma yürütüldüğünü belirterek fonlar üzerinden yapılan usulsüz işlemlerle ilgili de kararlı olduklarını vurgulayarak "Gerekirse lisans iptali ve diğer tüm tedbirleri de uygulamaya kararlıyız" şeklinde konuşmuştu.

