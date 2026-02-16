Sevgililer Günü'nde klima faciası!
Manisa'da yaşayan 46 yaşındaki Emine Ayten ve eşi polis memuru 50 yaşındaki Mehmet Ayten, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle İzmir Seferihisar'da butik bir otele gittiler. Sabaha karşı klimadan çıkan yangın, Emine Ayten'i hayattan kopardı. Eşinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi
İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'nde faaliyet gösteren bir butik otelde önceki gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.
ALEVLER EŞYALARINA SIÇRADI
DHA'daki habere göre alevler, Manisa'da görevli polis memuru Mehmet Ayten (50) ve eşi Emine Ayten'in (46) kaldığı odadaki yatak, masa gibi eşyalara da sıçradı.
İKİSİ DE AĞIR YARALANDI
Yangında Mehmet Ayten ve Emine Ayten yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yaralı çift, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KADIN CAN VERDİ KOCANIN DURUMU AĞIR
Emine Ayten burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayten’in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ayten ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLAYACAKLARDI
Çiftin Manisa’da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Sığacık’a geldikleri öğrenildi.
YANGININDA KLİMA İDDİASI: 2 GÖZALTI
Klimadan çıktığı belirtilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 2 şüphelinin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.