Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa haberleri: Sevgililer Günü'nde klima faciası | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sevgililer Günü'nde klima faciası!

        Manisa'da yaşayan 46 yaşındaki Emine Ayten ve eşi polis memuru 50 yaşındaki Mehmet Ayten, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle İzmir Seferihisar'da butik bir otele gittiler. Sabaha karşı klimadan çıkan yangın, Emine Ayten'i hayattan kopardı. Eşinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 09:02 Güncelleme: 16.02.2026 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'nde faaliyet gösteren bir butik otelde önceki gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

        ALEVLER EŞYALARINA SIÇRADI

        DHA'daki habere göre alevler, Manisa'da görevli polis memuru Mehmet Ayten (50) ve eşi Emine Ayten'in (46) kaldığı odadaki yatak, masa gibi eşyalara da sıçradı.

        İKİSİ DE AĞIR YARALANDI

        Yangında Mehmet Ayten ve Emine Ayten yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

        İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yaralı çift, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        KADIN CAN VERDİ KOCANIN DURUMU AĞIR

        Emine Ayten burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayten’in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ayten ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLAYACAKLARDI

        Çiftin Manisa’da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Sığacık’a geldikleri öğrenildi.

        YANGININDA KLİMA İDDİASI: 2 GÖZALTI

        Klimadan çıktığı belirtilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 2 şüphelinin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tüyler ürperten görüntü iki kadının bedenini aynı valizle taşıdılar

        Tüyler ürperten görüntü iki kadının bedenini aynı valizle taşıdılar.

        #Manisa
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        İran'dan ABD'ye: Savaş peşinde değiliz
        İran'dan ABD'ye: Savaş peşinde değiliz
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Prefabrik evde yangın! Karı koca öldü
        Prefabrik evde yangın! Karı koca öldü
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"