Buzluğunuzdaki tüm gıdalar hala güvenli mi? Hangi gıda kaç ay dayanır, ne zaman çöpe atmalı?

Yiyecekleri dondurmak, israfı azaltmanın ve mutfakta planlı hareket etmenin en pratik yollarından biri. Ancak “buzlukta duruyor, bozulmaz” düşüncesi her zaman doğru değil. Uzmanlara göre dondurulmuş gıdalar güvenli kalabilse de, kalite ve lezzet açısından belirli süre sınırlarına dikkat etmek gerekiyor!