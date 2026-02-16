Canlı
        Buzluğunuzdaki tüm gıdalar hala güvenli mi? Hangi gıda kaç ay dayanır, ne zaman çöpe atmalı?

        Buzluğunuzdaki tüm gıdalar hala güvenli mi? Hangi gıda kaç ay dayanır, ne zaman çöpe atmalı?

        Buzluğa attığınız yiyeceklerin ne kadar süre güvenle saklanabileceğini biliyor musunuz? Et, balık, sebze ya da hazır yemek… Her birinin raf ömrü farklılık gösteriyor. Detaylar haberimizin devamında!

        Giriş: 16.02.2026 - 08:00 Güncelleme: 16.02.2026 - 08:00
        1

        Yiyecekleri dondurmak, israfı azaltmanın ve mutfakta planlı hareket etmenin en pratik yollarından biri. Ancak “buzlukta duruyor, bozulmaz” düşüncesi her zaman doğru değil. Uzmanlara göre dondurulmuş gıdalar güvenli kalabilse de, kalite ve lezzet açısından belirli süre sınırlarına dikkat etmek gerekiyor!

        2

        KIRMIZI ET VE TAVUK NE KADAR DAYANIR?

        Çiğ kırmızı et (biftek, pirzola gibi parçalar) derin dondurucuda ortalama 6 ila 12 ay saklanabiliyor. Kıyma ise daha hassas bir yapıya sahip olduğu için 3 ila 4 ay içinde tüketilmeli.

        3

        Bütün tavuk 1 yıla kadar dayanabilirken, parça tavuk için önerilen süre yaklaşık 9 ay. Pişmiş et ve tavuk yemeklerinin ise 2 ila 6 ay içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor. Süre uzadıkça gıdanın güvenliğinden çok, tat ve doku kaybı öne çıkıyor.

        4

        BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİNDE SÜRE DAHA KISA

        Yağlı balıklar (somon, uskumru gibi) 2 ila 3 ay içinde tüketilmeli. Daha az yağlı balıklar 6 aya kadar saklanabiliyor.

        5

        Karides ve diğer kabuklu deniz ürünleri için ideal süre 3 ila 6 ay aralığında. Deniz ürünlerinde dondurucu yanığı ve koku değişimi daha hızlı görüldüğü için hava almayan ambalaj kullanmak büyük önem taşıyor.

        6

        SEBZE VE MEYVELER KAÇ AY SAKLANIR?

        Sebzeler doğru şekilde blanşe edilerek dondurulduğunda 8 ila 12 ay kalitesini koruyabiliyor. Meyveler ise genellikle 6 ila 12 ay arasında tüketilmeli. Özellikle çilek ve muz gibi yumuşak meyvelerde çözündükten sonra doku kaybı yaşanabiliyor. Bu nedenle smoothie ya da tatlı yapımında kullanmak daha iyi sonuç veriyor.

        7

        HAZIR YEMEKLER VE FIRIN ÜRÜNLERİ

        Ev yapımı çorbalar ve tencere yemekleri ortalama 2 ila 3 ay saklanabilir. Ekmek ve hamur işleri ise 3 aya kadar tazeliğini koruyor. Ancak kremalı ve sütlü tatlılarda süre daha kısa; 1 ila 2 ay içinde tüketmek gerekiyor.

        8

        DONDURUCUNUN ISISI NEDEN ÖNEMLİ?

        Uzmanlar, dondurucunun -18°C veya daha düşük sıcaklıkta olması gerektiğini vurguluyor. Daha yüksek sıcaklıklarda bakteri gelişimi yavaşlasa da tamamen durmayabilir. Ayrıca çözülüp tekrar dondurulan gıdalar hem besin değerini kaybeder hem de sağlık riski oluşturabilir.

        9

        Özetle, dondurmak gıdaları “sonsuz” süre saklamak anlamına gelmiyor. Doğru ambalajlama, sabit sıcaklık ve önerilen süreler hem güvenli hem de lezzetli tüketim için kritik önem taşıyor.

