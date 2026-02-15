Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Mustafa Denizli: Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar - Rams Başakşehir Haberleri

        Mustafa Denizli: Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar

        Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Rams Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, Oğuz Çetin ve Gökhan Keskin, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 22:48 Güncelleme: 15.02.2026 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rams Başakşehir'i 3-2 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcuları Mustafa Denizli, Oğuz Çetin ve Gökhan Keskin zorlu mücadeleyi yorumladı.

        OĞUZ ÇETİN: 3-2 BİTİRMEK BÜYÜK BAŞARI

        Beşiktaş'ın böyle zorlu bir süreçte, böyle zorlu bir maçta, 5 yeni transferi sahada olan, oyun organizasyonu henüz oturmamış bir takımın; buna karşılık çok iyi organize olan Başakşehir’e karşı bu maçı 3-2 bitirmesi büyük başarı. Başakşehir de Nuri Şahin'le birlikte oyunu organizasyonunu belirlemiş, alanları çok iyi kullanan ve topu iyi değerlendiren, hücum odaklı oynayan bir takımdan bahsedebiliriz. Fakat bugün Opoku'nun hatasıyla birlikte Beşiktaş da maça ortak oldu.

        MUSTAFA DENİZLİ: 5 GOLÜN 3'Ü BİREYSEL HATALAR

        Oyunun başlangıcı ve bitişi, defans hatalarından kaynaklanan gollerle sonuçlandı. Hem Başakşehir’in hem Beşiktaş’ın attığı birer gol, defans hediyesi. Atılan 5 golün 3 tanesinde net bireysel hatalar var. Maçta pozisyon açısından çok fazla olmasa da etkili pozisyonlar vardı. Bunların gol olmaması, her iki takımın adına talihsizlik.

        MUSTAFA DENİZLİ: YENİ TRANSFERLERE GEÇER NOT VERİLİR

        Beşiktaş’ta bireysel olarak yapılan transferlere geçer puan verilir. Ama bütünün içine koyduğun zaman, bu futbolcular önümüzdeki haftalarda daha iyi futbol oynayabileceklerinin sinyalini verdi. Yani bu futbolcular, "Biz iyi bir takım olabiliriz." dedi. Bireysel olarak değerlendirilince hepsinin geçer not aldığını söyleyebiliriz.

        GÖKHAN KESKİN: OH'U BİR KENARA KOYMAK LAZIM

        İlk yarı açısından, seyredilme zevki yüksek olmayan bir maçtı. İki tane bireysel hata vardı. Ama ikinci yarı öyle tempolu başladı ki bir o kale, bir bu kale. Oh’u bir tarafa koymak lazım. İkinci golde öyle bir pas verdi ki Orkun’a net pozisyon yarattı. Başakşehir daha topla oynayan ve oyunu kontrol eden takım konumundaydı. Beşiktaşlı oyuncular ise o kadar kısa süredir beraber çalışıyorlar ki, birbirlerinin özelliklerini bile bilmiyorlar. Oyunda bu çok net fark edildi.

        GÖKHAN KESKİN: ERSİN'E TARAFTAR SAHİP ÇIKMALI

        Yeni kaleci aldın, oynamadığı için kalecinin ne olduğu da belli değil. O geldiği halde Sergen Hoca güvenip Ersin'i oynatmaya devam etti. Ersin, bugün baktığın zaman, maçın kazanılmasındaki en önemli oyunculardan biri. Takım arkadaşları da onu destekleyerek üçlüyü Ersin’e çektirdi taraftarın önünde. Taraftarın, kendi altyapısından çıkan bu oyuncuya sahip çıkması lazım. Bu çocuk daha 2001 doğumlu. Ersin, Sergen Hoca ile kazanılan şampiyonlukta kalede durdu. Vasquez bekliyor yine Ersin oynuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rüya Gibi 11. Bölüm 2. Tanıtım

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?