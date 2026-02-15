Mustafa Denizli: Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rams Başakşehir'i 3-2 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcuları Mustafa Denizli, Oğuz Çetin ve Gökhan Keskin zorlu mücadeleyi yorumladı.

OĞUZ ÇETİN: 3-2 BİTİRMEK BÜYÜK BAŞARI

Beşiktaş'ın böyle zorlu bir süreçte, böyle zorlu bir maçta, 5 yeni transferi sahada olan, oyun organizasyonu henüz oturmamış bir takımın; buna karşılık çok iyi organize olan Başakşehir’e karşı bu maçı 3-2 bitirmesi büyük başarı. Başakşehir de Nuri Şahin'le birlikte oyunu organizasyonunu belirlemiş, alanları çok iyi kullanan ve topu iyi değerlendiren, hücum odaklı oynayan bir takımdan bahsedebiliriz. Fakat bugün Opoku'nun hatasıyla birlikte Beşiktaş da maça ortak oldu.

MUSTAFA DENİZLİ: 5 GOLÜN 3'Ü BİREYSEL HATALAR

Oyunun başlangıcı ve bitişi, defans hatalarından kaynaklanan gollerle sonuçlandı. Hem Başakşehir’in hem Beşiktaş’ın attığı birer gol, defans hediyesi. Atılan 5 golün 3 tanesinde net bireysel hatalar var. Maçta pozisyon açısından çok fazla olmasa da etkili pozisyonlar vardı. Bunların gol olmaması, her iki takımın adına talihsizlik.

MUSTAFA DENİZLİ: YENİ TRANSFERLERE GEÇER NOT VERİLİR Beşiktaş'ta bireysel olarak yapılan transferlere geçer puan verilir. Ama bütünün içine koyduğun zaman, bu futbolcular önümüzdeki haftalarda daha iyi futbol oynayabileceklerinin sinyalini verdi. Yani bu futbolcular, "Biz iyi bir takım olabiliriz." dedi. Bireysel olarak değerlendirilince hepsinin geçer not aldığını söyleyebiliriz.



GÖKHAN KESKİN: OH'U BİR KENARA KOYMAK LAZIM İlk yarı açısından, seyredilme zevki yüksek olmayan bir maçtı. İki tane bireysel hata vardı. Ama ikinci yarı öyle tempolu başladı ki bir o kale, bir bu kale. Oh'u bir tarafa koymak lazım. İkinci golde öyle bir pas verdi ki Orkun'a net pozisyon yarattı. Başakşehir daha topla oynayan ve oyunu kontrol eden takım konumundaydı. Beşiktaşlı oyuncular ise o kadar kısa süredir beraber çalışıyorlar ki, birbirlerinin özelliklerini bile bilmiyorlar. Oyunda bu çok net fark edildi.



GÖKHAN KESKİN: ERSİN'E TARAFTAR SAHİP ÇIKMALI Yeni kaleci aldın, oynamadığı için kalecinin ne olduğu da belli değil. O geldiği halde Sergen Hoca güvenip Ersin'i oynatmaya devam etti. Ersin, bugün baktığın zaman, maçın kazanılmasındaki en önemli oyunculardan biri. Takım arkadaşları da onu destekleyerek üçlüyü Ersin'e çektirdi taraftarın önünde. Taraftarın, kendi altyapısından çıkan bu oyuncuya sahip çıkması lazım. Bu çocuk daha 2001 doğumlu. Ersin, Sergen Hoca ile kazanılan şampiyonlukta kalede durdu. Vasquez bekliyor yine Ersin oynuyor.