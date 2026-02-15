Canlı
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek | Dış Haberler

        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek

        ABD Başkanı Donald Trump, 19 Şubat'ta Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington DC'de bir araya geleceğini belirtti.

        Giriş: 15.02.2026 - 18:49 Güncelleme: 15.02.2026 - 19:13
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ne yönelik çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Trump, Gazze Barış Kurulu’nun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, 19 Şubat’ta başkent Washington DC’deki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde Gazze Barış Kurulu üyeleriyle bir araya geleceğini açıkladı.

        Gazze Barış Kurulu üyelerinin Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını aktaran Trump, üye devletlerin ayrıca Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü için binlerce personel tahsis ettiğini açıkladı.

        Trump, Hamas’ın ateşkes anlaşması kapsamındaki silahsızlanma taahhüdünü hızlı bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Barış Kurulu, tarihteki en önemli uluslararası kuruluş olacağını kanıtlayacak ve bu kurulun başkanlığını yapmak benim için bir onurdur" dedi.

        Öldürülmeden önce yaptığı yardım işaretiyle gündeme gelmişti

        Tokat'ta 'uluslararası yardım işareti' ile gündeme gelen kadın cinayeti davasına devam edildi, kaza süsü verilerek öldürülen kadının acılı baba duruşmada "Çocuğumu geri getirsinler" diyerek isyan etti. (İHA)

