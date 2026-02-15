Canlı
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim" | Son dakika haberleri

        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"

        İstanbul Taksiciler Odası Başkanı İsmet Dalcı, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Dalcı, "İstanbul'da taksi sistemi son derece verimsiz halde. Denetim olacak, uyarıya uymayanlar sistemden çıkacak. Biz müşterimizi memnun etmek zorundayız. Ben geçiştirmeye değil, pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim. Kesinlikle bir neşter vurulacak." dedi

        Giriş: 15.02.2026 - 18:01 Güncelleme: 15.02.2026 - 18:04
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksiciler Odası Başkanı seçilen İsmet Dalcı, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.

        Esra Toptaş'ın sorularını yanıtlayan Dalcı, "Artık temiz bir sayfa açmak istiyoruz. Geçmişi konuşmak istemiyoruz. Dersimizi iyi çalıştık, kendi iç denetimimizi yapacağız. Rant değil esnaf kazansın diye yola çıktık." dedi.

        Dalcı şunları söyledi: "İstanbul'da taksi sistemi son derece verimsiz halde. Denetim olacak, uyarıya uymayanlar sistemden çıkacak. Biz müşterimizi memnun etmek zorundayız. Müşterimiz araca bindiği zaman günaydın diyelim. Biz esnafız, biz bize yakışır gibi davranalım. Aracımız tertemiz pırıl pırıl olmalı. Araçta sigara içmeye de müsaade etmeyeceğiz. Sarı hat denilen bir şikayet hattı oluşturacağız.

        Biz müşterilerimizi memnun etmek zorundayız. Dersimize iyi çalıktık. Taksi esnafı da muhakkak bize destek verecektir. Çünkü çok kötü bir süreçten geldik. Kendi dijital aplikasyonumuzu yaptırdık. Mevcut aplikasyonlarda yüzde 14-15 komisyon alınıyor. Yeni sistem yapacağız. Yapım aşamasını bitirdik. İstanbul'a daha verimli bir dijital sistemi kurarsak, dijital denetim yaparsak, ki dijital anketler yapacağız. Hangi konuda geri dönüş olursa biz hemen ona müdahale etmek zorundayız. Ben geçiştirmeye değil, pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim bu sektöre. Kesinlikle bir neşter vurulacak. İşini iyi yapanlar baş tacıdır. Ama taksi esnafını kötüleyen kişileri kesinlikle sistemden atacağız. Sıfır tolerans."

