Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları: Kırmızı kart ve gol iptali...
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Eski hakemler, kritik mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
beIN Trio yorumcuları, Halil Umut Meler'in Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki kararlarını değerlendirdi.
ELLE OYNAMA VAR MI?
15. saniyede elle oynama beklentisi
Deniz Çoban: "Hakem için kapalı alanda kaldı. Maçın henüz başıydı. Oyuncu elle oynadı. Fakat hakemin fiziken görme şansı çok yok."
Bahattin Duran: "Ben hakem görse de Talisca ile bir mücadelesi var ya oyuncunun, Talisca da alttan kolunu tuttu. Hakemin devam kararına saygı duyuyorum."
Bülent Yıldırım: "İkili mücadele var. Ben de hakem gibi hiçbir şey görmedim, devam."
"FAUL UYARI, KOLA TEMAS SARI"
32. saniyede Oulai'nin Talisca'ya faulünde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Oulai'nin müdahalesi masum değil, sonrasındaki hareketi de masum değil. En azından net uyarıyı hak etti. Sonrasında Oulai'nin bir hareketi daha var, Talisca yerdeyken eline bir müdahalesi var. Oulai masum değil diye düşünüyorum. Sportmenlik dışı hareket. Faulü için genel uyarı. Bu kola basmada kart olmalı. Hakem bunu görmedi.
"HAKEMİ ELEŞTİREMEM"
Deniz Çoban: Yapılan faul sarı kart değil ama kola yapılan sarı kart. Sportmenlik dışı bu. Görmek çok kolay mı, hakem buraya mı bakıyor o da ayrı bir soru. Hakemi eleştiremem, DVD'den sportmenlik dışı hareket. Hakemi suçlayamam. Acımasızlık olsa VAR devreye girerdi.
Bülent Yıldırım: Oulai, zeminde yatan Talisca'yı görüp kola doğru sürtme var, tam oturmayan bir ayak hamlesi var. Oulai'nin masum olmayan, koluna doğru yoklama hamlesi var. DVD şartlarında sarı kart.
"PROSEDÜR HATASI VAR"
3. dakikada Oosterwolde'nin faulü var mı?
Deniz Çoban: Hakem önce faul verdi. Beden dili de faul verdiği yönünde. Daha sonra ofsayt bayrağı kalktı deyip ofsayt dedi. Bu teorik bir konu. FIFA hakemi serbest vuruş kararı vermiş, ofsayta dönmesi olmaz. Aynı anda iki ihlal varsa en ağır yaptırımın kararı alınır.
Bahattin Duran: Hakem kendine göre doğruyu veriyor, yan hakem bayrağı kaldırıyor. Prosedürü uygulasa daha doğru olurdu.
"NET FAUL, KART YOK"
5. dakikada Skriniar'ın faulü var mı?
Bahattin Duran: Faul varsa kontrolsüzlük yok. Tabanıyla temas edecekken çekiyor. En fazla dikkatsiz hareket ve faul.
Deniz Çoban: Ayağını çekti Skriniar, kontrolsüz değil.
Bülent Yıldırım: Net bir faul. O karambolde süzülmesi gerçekten zor, ölü bir alan. Sarı kartlık bir müdahale değil.
"FAUL DOĞRU, KART DÜŞÜNÜLMEZ"
9. dakikada Semedo'nun Oulai'ye müdahalesinde faul yeterli mi?
Deniz Çoban: Faulde şüphe yok.
Bahattin Duran: Faul doğru, kart düşünmem.
Bülent Yıldırım: Faul doğru, karta gerek yok.
"GOLDE İHLAL YOK"
14. dakikada Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi İsmail'in topa elle müdahalesi var mı?
Bahattin Duran: Topu göğüs bölgesiyle önüne doğru aldı. Kola temas yok. Pazuya bile gelse, 'arm pit' denir, orası bile ihlal değil.
Deniz Çoban: İhlal yok.
Bülent Yıldırım: Üst göğüs ve omuz bölgesi, koltuk altına temas ediyor. Elle oynama söz konusu değil.
"ASENSIO SINIRLARI ZORLAMIŞ"
18. dakikada Asensio'nun Folcarelli'ye müdahalesinde faul yeterli mi?
Deniz Çoban: Forma çekmedeki ısrar, hakemin inisiyatine kalır. Sadece faul düdüğü çalmak yerine farkındalık gösterse daha iyi olurdu.
Bahattin Duran: Asensio sınırları bence zorlamış, zorladığı yerde de bırakmış. Hakemin Asensio'yu uyarması daha etkili olurdu.
Bülent Yıldırım: Hakem genel uyarı yapsaydı daha iyiydi. Sarı kart düşünülmez.
"FAUL KAÇMIŞ"
19. dakikada İsmail'in yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Faul kararı gerekirdi ama kaçtı. Kart gerekmez.
Deniz Çoban: Faul bu.
Bülent Yıldırım: Sadece faul, kaçmış.
"SARI KART YANLIŞ"
36. dakikada Anderson Talisca'ya çıkan sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Topa uzanan bir ayak, diz teması gerçeklemiş. Sarı kart fazla.
Bahattin Duran: Canlıda seyrettiğimde Talisca'nın gelişine sarı kart dedim. Kontrolsüz geliş dedim. Detaylı incelediğimizde karttan tasarruf edebilirmiş hakem.
Bülent Yıldırım: Talisca ayağını topa sokunca dizi Folcarelli'ye geldi. Kart yanlış.
"SARI KART KARARI YANLIŞ"
39. dakikada Augusto'nun kartı doğru mu?
Bahattin Duran: Ayağını çekti, durmaya çalıştı ama yağmur nedeniyle kaydı. Sarı kart kararı yanlış.
Deniz Çoban: Oyuncu kontrollü olmaya çalışıyor ama zemin kaygan olduğu için devam ediyor. Burada sarı kart yanlış.
Bülent Yıldırım: Tasarruf edilebilecek bir sarı kart.
"FAUL VERİLMELİYDİ"
42. dakikada Trabzonspor'un golü öncesinde Kerem'e faul var mı?
Deniz Çoban: Bu hamlenin etkileme ihtimali var. Burada faul çalınsa çok daha doğru olur. Hakemi de yorumundan dolayı eleştiremem. Hakem 'temas yeterli değil, Kerem'i bu kadar bozacak bir hamle değil, ayakta durabilirdi, teması kullanarak kendini bıraktı' diyorsa saygı duyarım.
"HAKEMİ ELEŞTİREMEM AMA FAUL"
42. dakikada Trabzonspor'un golü öncesinde Kerem'e faul var mı?
Bahattin Duran: Hakemi eleştiremem. Maç içinde zaten canlıda, bunu anlamadık. Bu tekrarda bu belli oluyor. Bu açıyı izleyince faul diyorum. Hakemi eleştiremem, hakem görmemiş olabilir. Bizim elimizde bu imkan var, görüntü geldi önümüze, bu faul diyorum.
"HEM AYAĞA DARBE HEM DİZLE MÜDAHALE"
42. dakikada Trabzonspor'un golü öncesinde Kerem'e faul var mı?
Bülent Yıldırım: Sübjektif bir karar. Hem sağ ayağa darbe hem diz darbesiyle Kerem'i bozdu. Bence faul.
"VAR MÜDAHALESİ OLMAZ"
42. dakikada Kerem'in yerde kaldığı pozisyonda VAR müdahalesi gerekir mi?
Deniz Çoban: VAR bunlar için gelmedi, daha açık, daha bariz, daha skandal hatalar için geldi. Oyuncunun ayağına bassa o zaman karışacaktı. Bunun kadar net bir açısı olamayan, net teması dahi olmayan Gençlerbirliği maçında VAR devreye girip golü iptal ettirdi. Bu çok daha fazla müdahale. Normal VAR standartında onlar da bu da devreye girmez.
Bahattin Duran: UEFA standartlarına göre kesinlikle müdahale olmaz. Bence Türkiye Ligi standartlarına göre de değil. Deniz Çoban'ın saydığı örneklerde de müdahale yanlış. VAR müdahalesi olmaması doğru.
Bülent Yıldırım: VAR müdahalesi olmaması doğru.
"FAUL KARARI DOĞRU"
Batagov'un Talisca'ya faulünde karar doğru mu?
Deniz Çoban: Faul doğru, kart gerekmez.
Bahattin Duran: Faul doğru.
Bülent Yıldırım: Faul doğru.
"AVANTAJI BU KADAR BEKLEMEMELİ"
45+2. dakikada Folcarelli, İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı ve faul kararı verildi.
Bahattin Duran: Halil Umut Meler avantajı bekledi. Keşke o kadar beklemeseydi. Faul ama kontrolsüzlük yok, faul kararı doğru.
Deniz Çoban: Bu kadar avantaj beklenmez, dönüp bakması doğal ama pozisyonu görünce faulü vermeliydi.
Bülent Yıldırım: Faul kararı doğru.
"OOSTERWOLDE'YE SARI KART"
51. dakikadaki Oosterwolde - Onuachu pozisyonu
Deniz Çoban: Topsuz alanda Oosterwolde faul yaptı, hakem yakalasa sarı kart verirdi.
Bahattin Duran: Hakemi eleştirmiyorum. Top solda. Burada hakem gözleri kapalı, buna hiçbir şey yapmaz. Çok iyi bir yardımcı hakem olacaksanız, bunu göreceksiniz. Hakeme faulü işaret edeceksiniz. Bu faulün ceza alanı dışında olduğunu söyleyeceksiniz, Oosterwolde'ye sarı kart gösterteceksiniz.
Bülent Yıldırım: Şüpheye yer olmayacak şekilde net; topsuz alanda faul. Ekip işbirliğiyle çözülmeliydi. Hakem topa odaklıyken arka alanda bu yapıldı.
"SARI KARTI ANLAYAMADIM"
51. dakikada Oulai'nin sarı kartında karar doğru mu?
Bahattin Duran: Faulü bir şekilde kabul etsem bile hareket kontrolsüz değil, sportmenlik dışı değil, umut vaad eden atak değil. Sarı kart doğru değil.
Deniz Çoban: Faul değil ama haydi var, sarı kartlık bir hareket yok.
Bülent Yıldırım: Tasarruf edilebilecek bir sarı kart.
"TALISCA'YA KIRMIZI KART"
54. dakikadaki ofsayt pozisyonu, Talisca'nın hareketi
Bahattin Duran: Net bir ofsayt. Hakem bayrağı geç kaldırdı, hakem de doğal olarak düdüğü çok geç kaldırdı. Yardımcı hakem de yanlış yerde. Bayrak kalkmış olmalıydı. Trabzonsporlu oyuncu, Talisca'nın yanına gelir gelmez bayrak havaya kalkmalıydı. İkili mücadele oldu ardından. Yardımcı hakem devam ettirdi, Talisca'nın eli kontrolsüz biçimde Trabzonsporlu oyuncunun gözüne ve yüzüne geldi. Bu hareketin karşılığı kontrolsüz hareketten dolayı ikinci sarı kart. Ofsayt ile oyun başlar, burada kontrolsüz bir hareket var. Talisca'nın ilk sarı kartına katılmadık ama bu ikinci sarı kart gerekirdi.
"TALISCA 'EYVAH ATILDIM' DİYOR"
54. dakikadaki ofsayt pozisyonu, Talisca'nın hareketi
Deniz Çoban: Bayrak zamanında kalksa iş buraya gitmeyecek. Talisca olayın farkında, 'eyvah atıldım' dedi. Hakemin ofsayt düdüğü çalmış olması, disiplin ihlalini göz ardı etmesine sebep değil. Ofsayt mı ofsayt, savunma takımı endirek serbest vuruşla başlayacak. Bu hareket net biçimde kırmızı kart. Talisca'nın ikinci sarı kartla oyundan ihracı gerekirdi.
Bülent Yıldırım: Talisca'nın beden dili olayın farkında. 'Atıldım' diyor Talisca. Talisca'nın ihracı gerekirdi.
"PINA'YA KART GEREKİRDİ"
57. dakikada Pina'nın İsmil'e müdahalesinde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Faul kararı verilmedi. Sarı kart gerekirdi. Kontrolsüz basma var.
Bahattin Duran: Taç kararı yanlış, Pina'ya sarı kart gerekirdi.
"FAUL KARARI YETERLİ"
62. dakikada Mustafa'nın Semedo'ya hareketinde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Yalnızca faul.
Deniz Çoban: Çok kısa süren bir çekme.
Bülent Yıldırım: Sadece faul.
"FAUL TARTIŞILIR, KART YANLIŞ"
66. dakikada Mert Müldür'ün sarı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?
Deniz Çoban: Mert'in hamlesinde faul bile tartışılır. Basma yok. Ayaklara yan yana basmış. Sonrasındaki pozisyon ise kazara...
"KAZARA GELİYOR"
66. dakikada Mert Müldür'ün sarı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?
Bahattin Duran: Faul kabul ama kontrolsüz hareket yok. Devamında da hani rakibinin dizinin kenarında basıp hemen Mert Müldür ayağını çekti. Mert rakibinin ayağını hissedince hemen ayağını çekti. Bu hareket ya kırmızı karttır ya da kazadır, kart değildir. Kart olmaması lazım her iki hareketin.
Bülent Yıldırım: İlk hamlede basma yok, ikinci hamle pozisyon gereği. Kasıtlı basma yok. Bu haliyle kart gösterilmese daha doğru olurdu.
"ALDATMAYA YÖNELİK HAREKET"
68. dakikada Folcarelli, ceza alanında yerde kaldı.
Bahattin Duran: Folcarelli, bir temas arayıp kendisini yere bıraktı. Hakemi aldatmaya yönelik, sportmenlik dışı hareket. Çok net sarı kart.
Deniz Çoban: Çok net aldatma.
Bülent Yıldırım: Çok net aldatma.
"MAÇTAKİ EN ELEŞTİRİLECEK KARARI"
90+2. dakikada Paul Onuachu'nun Oosterwolde'ye müdahalesinde faul doğru mu, kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Onuachu, doğrudan Oosterwolde'nin üstüne koştu ve topsuz alanda itti. Halil Umut Meler, görüp kendisi faul verdi. Döndü, yakaladı. Sarı kart eksik kaldı.
Deniz Çoban: Onuachu'nun gelişine kart düşünülür mü? Halil Umut Meler'in şu maçtaki hangi kararını ağır eleştirirsiniz deseler, bunu derim. Çok kitabın ortasından bir hata. Sportmenliğe aykırı faul. Hakemin üzerine koşarak geldi. Bir şekilde kart çıkar.
Bülent Yıldırım: Kart çıkarmalıydı.
HAKEMİN KARNESİ
Deniz Çoban: Meler, oyun kontrolü açısından sıkıntı yaşamadı. Tecrübesinin ekmeğini yedi. Oyuncular kendisine inandılar çoğunlukla. Genel performansı dışında çok sayıda kart hatası yaptı. Sadece Talisca da ikinci sarı tartışması oldu. Onuachu, Folcarelli, Pina, Oosterwolde, Oulai, Talisca sarı olmalı. 6 sarı olmalı. Mert'in sarısı, Oulai'nin sarısı, Augusto'nun sarısı, Talisca'nın ilk sarısı hatalı. 4 tane de böyle hata var. 9 sarı kartın 2'si itirazdan, 1'i zaman geçirmeden, 4'ü yanlış.
Bahattin Duran: Oyun kontrolü, bu maç için en önemlisi bu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçları hep zordur, Trabzon'daki maç daha da zordur. Bu açıdan hiç zorlanmadı. Kart hataları oldu.
Bülent Yıldırım: Zor bir oyun değildi. Maç kontrolü iyiydi. Akılda kalacak hata yapmadan maçı tamamladı. Çokça disiplin hatası gördük.