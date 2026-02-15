ELLE OYNAMA VAR MI?

15. saniyede elle oynama beklentisi

Deniz Çoban: "Hakem için kapalı alanda kaldı. Maçın henüz başıydı. Oyuncu elle oynadı. Fakat hakemin fiziken görme şansı çok yok."

Bahattin Duran: "Ben hakem görse de Talisca ile bir mücadelesi var ya oyuncunun, Talisca da alttan kolunu tuttu. Hakemin devam kararına saygı duyuyorum."

Bülent Yıldırım: "İkili mücadele var. Ben de hakem gibi hiçbir şey görmedim, devam."