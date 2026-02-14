Kaza yapan araç köprünün korkuluklarında asılı kaldı, facia ucuz atlatıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin köprü üzerinde çarpışması sonucu altı kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin korkuluklara asılı kalması, olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, Kırklarsırtı Mahallesi’ndeki Ömer Nazmi Caddesi üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cennet Desteli (46) yönetimindeki 33 NKS 98 plakalı otomobil ile İshak Turgut’un kullandığı 35 AGZ 604 plakalı otomobil köprüde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Desteli’nin kullandığı araç savrularak köprünün korkuluklarına asılı kaldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Asılı kalan otomobildeki kişiler, vatandaşların da yardımıyla çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kazada, her iki otomobilin sürücüleriyle birlikte toplam altı kişinin yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ARAÇ KALDIRILDI

Asılı kalan otomobil, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.