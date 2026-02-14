Spor yazarları Galatasaray-Eyüpspor maçını değerlendirdi

"G.SARAY MUTLAK FAVORİ"

Ahmet Çakar (Sabah): Önce şunu söyleyelim, G.Saray'ın devre arası transferleri çok başarılı. Bunların içinde en önde gelen de Noa Lang. Hareketliliği, oyun bilgisi mükemmel. Dün gece Sacha Boey fazla renk vermedi ama zaten G.Saray'a yaptıkları ortada. Icardi tartışmasız dünyanın ceza alanı içindeki vuruş üstünlüğü en yüksek futbolcusu. Golü kokluyor, topun düşeceği yeri biliyor ve işini mükemmel yapıyor. G.Saray'ın bu rahatlığı, bu coşkusu ve kadro derinliğiyle mutlak favori olduğu bir gerçek. Üstelik devre arası yapılan transferlerle de rotasyonu çok güçlendi.