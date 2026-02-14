Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Spor yazarları Galatasaray-Eyüpspor maçını değerlendirdi - Galatasaray Haberleri

        Spor yazarları Galatasaray-Eyüpspor maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray sahasında ikas Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Spor yazarları bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 10:49 Güncelleme: 14.02.2026 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Spor yazarları, Galatasaray-Eyüpspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

        2

        "YENİ TRANSFER ICARDI"

        Levent Tüzemen (Sabah): Verdiği kilolardan sonra geldiği sezonlar gibi fiziksel olarak incelen İcardi, Eyüp maçında yaptığı koşularla ve attığı gollerle tribünlere 'aşkın olayım' şarkısını söyletti. İcardi, yükselen fizik gücü ve grafiği ile G.Saray'ın yepyeni transferi gibi duruyor. Juventus öncesi Sara, Jakobs, Torreira, Sallai ve Barış'ı Okan Buruk'un dinlendirmesi çok akıllıcaydı. Özellikle Lemina'nın ilk Juve maçında olmayacağını düşünürsek Eyüp'e karşı oynaması yerinde bir hamleydi. Sacha Boey'u çok istekli gördüm ancak maç eksiği çok belli oluyor.

        3

        "G.SARAY ICARDI'YLE MASAYA OTURMALI"

        Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Icardi dün attığı üç golle kafalardaki soru işaretlerini yerle bir etmiştir herhalde. Ne kadar büyük golcü olduğunu yine belgeledi. Icardi'nin bu performansı sonrasında Galatasaray yönetiminin sezon sonunu beklemeden İcardi ile masaya oturacağını düşünüyorum. Öyle de yapmalı! Yoksa Icardi'nin hala Avrupa'nın beş büyük liginde piyasası var! Avrupa'da golcü kıtlığının yaşandığı bir dönemdeyiz. İyi golcülerin piyasası 100-150 milyon euro!

        4

        "G.SARAY MUTLAK FAVORİ"

        Ahmet Çakar (Sabah): Önce şunu söyleyelim, G.Saray'ın devre arası transferleri çok başarılı. Bunların içinde en önde gelen de Noa Lang. Hareketliliği, oyun bilgisi mükemmel. Dün gece Sacha Boey fazla renk vermedi ama zaten G.Saray'a yaptıkları ortada. Icardi tartışmasız dünyanın ceza alanı içindeki vuruş üstünlüğü en yüksek futbolcusu. Golü kokluyor, topun düşeceği yeri biliyor ve işini mükemmel yapıyor. G.Saray'ın bu rahatlığı, bu coşkusu ve kadro derinliğiyle mutlak favori olduğu bir gerçek. Üstelik devre arası yapılan transferlerle de rotasyonu çok güçlendi.

        5

        "KIRMIZI KART DOĞRUYDU"

        Mustafa Çulcu (Fotomaç): Galatasaray, sahada oynayanlarıyla kulübede oturanlarıyla, zengin, kaliteli, göz kamaştıran bir kadroya sahip. Maça adete golle başladı Galatasaray... Ancak bu göz kamaştıran kaliteli kadronun 10 kişi kalana kadar Eyüpspor'a karşı ilk yarıda verdiği net pozisyonlar sorgulanmalı. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi en yumuşak rakip ile oynayan Galatasaray'da Okan hoca istediği rotasyonları yaptı. Yunus'a yaptığı faulde Bedirhan'a "rakibinin bariz gol şansını engellediği için" çıkan kırmızı kart net doğruydu. VAR'a bırakmadan tereddütsüz çıkarması puanını yükseltti.

        6
        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ege ve Akdeniz'de 4 kenti sel vurdu!
        Ege ve Akdeniz'de 4 kenti sel vurdu!
        TÜRMOB depremzedelere erteleme istedi
        TÜRMOB depremzedelere erteleme istedi
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!