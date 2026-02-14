Spor yazarları Galatasaray-Eyüpspor maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray sahasında ikas Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Spor yazarları bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Galatasaray-Eyüpspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.
"YENİ TRANSFER ICARDI"
Levent Tüzemen (Sabah): Verdiği kilolardan sonra geldiği sezonlar gibi fiziksel olarak incelen İcardi, Eyüp maçında yaptığı koşularla ve attığı gollerle tribünlere 'aşkın olayım' şarkısını söyletti. İcardi, yükselen fizik gücü ve grafiği ile G.Saray'ın yepyeni transferi gibi duruyor. Juventus öncesi Sara, Jakobs, Torreira, Sallai ve Barış'ı Okan Buruk'un dinlendirmesi çok akıllıcaydı. Özellikle Lemina'nın ilk Juve maçında olmayacağını düşünürsek Eyüp'e karşı oynaması yerinde bir hamleydi. Sacha Boey'u çok istekli gördüm ancak maç eksiği çok belli oluyor.
"G.SARAY ICARDI'YLE MASAYA OTURMALI"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Icardi dün attığı üç golle kafalardaki soru işaretlerini yerle bir etmiştir herhalde. Ne kadar büyük golcü olduğunu yine belgeledi. Icardi'nin bu performansı sonrasında Galatasaray yönetiminin sezon sonunu beklemeden İcardi ile masaya oturacağını düşünüyorum. Öyle de yapmalı! Yoksa Icardi'nin hala Avrupa'nın beş büyük liginde piyasası var! Avrupa'da golcü kıtlığının yaşandığı bir dönemdeyiz. İyi golcülerin piyasası 100-150 milyon euro!
"G.SARAY MUTLAK FAVORİ"
Ahmet Çakar (Sabah): Önce şunu söyleyelim, G.Saray'ın devre arası transferleri çok başarılı. Bunların içinde en önde gelen de Noa Lang. Hareketliliği, oyun bilgisi mükemmel. Dün gece Sacha Boey fazla renk vermedi ama zaten G.Saray'a yaptıkları ortada. Icardi tartışmasız dünyanın ceza alanı içindeki vuruş üstünlüğü en yüksek futbolcusu. Golü kokluyor, topun düşeceği yeri biliyor ve işini mükemmel yapıyor. G.Saray'ın bu rahatlığı, bu coşkusu ve kadro derinliğiyle mutlak favori olduğu bir gerçek. Üstelik devre arası yapılan transferlerle de rotasyonu çok güçlendi.
"KIRMIZI KART DOĞRUYDU"
Mustafa Çulcu (Fotomaç): Galatasaray, sahada oynayanlarıyla kulübede oturanlarıyla, zengin, kaliteli, göz kamaştıran bir kadroya sahip. Maça adete golle başladı Galatasaray... Ancak bu göz kamaştıran kaliteli kadronun 10 kişi kalana kadar Eyüpspor'a karşı ilk yarıda verdiği net pozisyonlar sorgulanmalı. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi en yumuşak rakip ile oynayan Galatasaray'da Okan hoca istediği rotasyonları yaptı. Yunus'a yaptığı faulde Bedirhan'a "rakibinin bariz gol şansını engellediği için" çıkan kırmızı kart net doğruydu. VAR'a bırakmadan tereddütsüz çıkarması puanını yükseltti.