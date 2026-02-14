Süper Lig'de kritik randevu: Trabzonspor-Fenerbahçe!
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Trabzon'da oynanacak kritik mücadelede, iki takım da 3 puanı hanesine yazdırarak zirveden uzaklaşmak istemiyor. Dev randevu öncesi iki takımın teknik direktörleri ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.
Ligde namağlup tek takım unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Takipçisi Trabzonspor ise 45 puanla 3. basamakta bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
TRABZONSPOR'UN 833 GÜNLÜK GALİBİYET HASRETİ BİTECEK Mİ?
Trabzonspor, İstanbul'un "üç büyük" temsilcisi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.
Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına iki eksikle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown ile son antrenmana katılmayan Edson Alvarez zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.
Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan ise maç kadrosuna dahil edildi.
TRABZONSPOR'DA 2 İSİM BELİRSİZ
Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Zubkov'un maç kadrosunda olması bekleniyor.
Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek.
Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in de kadroda yer alma ihtimalinin olduğu belirtildi.
TRABZONSPOR SAHASINDA YENİLMEDİ
Bordo-mavililer, bu sezon ligde sahasında hiç mağlubiyet yaşamadı.
Karadeniz ekibi, sahasındaki 11 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakiplerine 3 puan şansı tanımadı.
FENERBAHÇE'DE 3 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı olan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra tedavisi süren ve kadroda yer alamayacak Archie Brown da ceza sınırında yer alıyor.
İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
TRABZONSPOR
Onana
Pina
Nwaiwu
Batagov
Lovik
Folcarelli
Oulai
Augusto
Ernest Muçi
Mustafa
Onuachu
FENERBAHÇE
Ederson
Semedo
Skriniar
Oosterwolde
Mert Müldür
Kante
Guendouzi
Musaba