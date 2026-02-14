Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.