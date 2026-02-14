Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... (Trabzonspor-Fenerbahçe CANLI izle) - Trabzonspor Haberleri

        Süper Lig'de kritik randevu: Trabzonspor-Fenerbahçe!

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Trabzon'da oynanacak kritik mücadelede, iki takım da 3 puanı hanesine yazdırarak zirveden uzaklaşmak istemiyor. Dev randevu öncesi iki takımın teknik direktörleri ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.02.2026 - 10:00 Güncelleme: 14.02.2026 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek.

        Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

        2

        Ligde namağlup tek takım unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

        Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Takipçisi Trabzonspor ise 45 puanla 3. basamakta bulunuyor.

        Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

        3

        TRABZONSPOR'UN 833 GÜNLÜK GALİBİYET HASRETİ BİTECEK Mİ?

        Trabzonspor, İstanbul'un "üç büyük" temsilcisi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

        Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı.

        Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

        4

        FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

        Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına iki eksikle çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown ile son antrenmana katılmayan Edson Alvarez zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.

        Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan ise maç kadrosuna dahil edildi.

        5

        TRABZONSPOR'DA 2 İSİM BELİRSİZ

        Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Zubkov'un maç kadrosunda olması bekleniyor.

        Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek.

        Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in de kadroda yer alma ihtimalinin olduğu belirtildi.

        6

        TRABZONSPOR SAHASINDA YENİLMEDİ

        Bordo-mavililer, bu sezon ligde sahasında hiç mağlubiyet yaşamadı.

        Karadeniz ekibi, sahasındaki 11 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek hiçbir rakiplerine 3 puan şansı tanımadı.

        7

        FENERBAHÇE'DE 3 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı olan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

        Bu isimlerin yanı sıra tedavisi süren ve kadroda yer alamayacak Archie Brown da ceza sınırında yer alıyor.

        8

        İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

        9

        TRABZONSPOR

        Onana

        10

        Pina

        11

        Nwaiwu

        12

        Batagov

        13

        Lovik

        14

        Folcarelli

        15

        Oulai

        16

        Augusto

        17

        Ernest Muçi

        18

        Mustafa

        19

        Onuachu

        20

        FENERBAHÇE

        Ederson

        21

        Semedo

        22

        Skriniar

        23

        Oosterwolde

        24

        Mert Müldür

        25

        Kante

        26

        Guendouzi

        27

        Musaba

        28

        Asensio

        29

        Kerem

        30

        Talisca

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!