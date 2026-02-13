Canlı
        İstanbul'da park tartışması cinayetle sonuçlandı | Son dakika haberleri

        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı

        İstanbul Beşiktaş'ta park meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahların çekildiği ve sokak ortasında linç girişimine dönüşen kanlı bir olaya sahne oldu. Bir kişi hayatını kaybetti bir kişi de darp sonucu yaralandı. Dehşet anları ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı

        Giriş: 13.02.2026 - 20:57 Güncelleme: 13.02.2026 - 20:57
        İstanbul'da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Olay, 13 Şubat günü saat 11.05 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi’nde meydana geldi. Habertük muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 70 yaşındaki F.T. ile 67 yaşındaki E.Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        SİLAHLA ATEŞ ETTİ

        Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş., yanında bulunan silahla F.T.’ye ateş etti. Silahla vurulan F.T. kaldırımda kanlar içinde yere düştü. Bu tartışma üzerine F.T.’nin yakınları olay yerine geldi.

        SOKAK ORTASINDA LİNÇ GİRİŞİMİ

        Silahlı saldırının ardından olay yerinde tansiyon daha da yükseldi. F.T.’yi kanlar içinde bulan yakınları araç içinde bulunan E.Ş.’ye saldırdı. Önce otomobilin içinde darp edilen şüpheli, daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövüldü. Bir süre yerde sürüklenen E.Ş., aldığı darbeler sonucu hareketsiz yerde yatmaya başladı.

        Silah ve kavga sesleri mahallede paniğe neden olurken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan F.T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.Ş.’nin ise olay sırasında darp edilerek yaralandığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

        Yakalanan iki şüpheli hakkında “Kasten Yaralama” suçundan işlem yapıldı. Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

        Silahı kullanan E.Ş.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

        Çekilen cep telefonu görüntülerinde, F.T. kaldırımda yaralı yerde yatarken, yakınları yolda araç içinde bulunan E,Ş.’ye saldırarak dövmeye başlıyor. Araçtan çıkarılan E.Ş. yine şüpheliler tarafından tekme tokat dövülürken görülüyor. Bir süre yerde sürüklenen E.Ş. hareketsiz kalıyor.

