İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı

Olay, 13 Şubat günü saat 11.05 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi’nde meydana geldi. Habertük muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 70 yaşındaki F.T. ile 67 yaşındaki E.Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş., yanında bulunan silahla F.T.’ye ateş etti. Silahla vurulan F.T. kaldırımda kanlar içinde yere düştü. Bu tartışma üzerine F.T.’nin yakınları olay yerine geldi.

SOKAK ORTASINDA LİNÇ GİRİŞİMİ

Silahlı saldırının ardından olay yerinde tansiyon daha da yükseldi. F.T.’yi kanlar içinde bulan yakınları araç içinde bulunan E.Ş.’ye saldırdı. Önce otomobilin içinde darp edilen şüpheli, daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövüldü. Bir süre yerde sürüklenen E.Ş., aldığı darbeler sonucu hareketsiz yerde yatmaya başladı.

Silah ve kavga sesleri mahallede paniğe neden olurken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan F.T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.Ş.’nin ise olay sırasında darp edilerek yaralandığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.