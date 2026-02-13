Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:"Saygıdeğer hocalarım, yarınlarımızın mimarı sevgili genç arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Programımızı teşrif eden siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Üniversite yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Devlet hayatının her safhasında gençlerle yol yürümüş gençlerin yolunu açmış bir kardeşinizim. Gençler ülkemizin istikbali. Geleceğe, büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımız siz gençlere baktıkça daha da perçinleniyor. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da açık eylesin diyorum.
"3 YILDA ALINAN MESAFE TAKDİRE ŞAYAN"
Bu yurtların gençlerimize, üniversitemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın 3 yılda aldığı mesafe takdire şayandır. Vakfımızın tüm mensuplarını ayrıca tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.
"GELİŞİMDEN ASLA KORKMAMALIYIZ"
İstanbul ilmin bilimin yuvası oldu. Her alanda bir merkez, ışık kaynağı oldu. Geçmişle gelecek arasındaki bağ aksayan yönleri olsa da bir şekilde sağlandı. Şimdi bu birikimi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Üniversitelerimizin asli misyonlarına uygun şekilde bilgi üretmesi, Türkiye'nin ufkunu açan projelere odaklanması şarttır. Gelişimden asla korkmamalıyız. Unutulmamalıdır ki eğer bir yerde hareket varsa orada başarı olur. Duran pas tutar, bir süre sonra denklem dışı kalır.
"HEDEFLERİMİZE DOĞRU YÜRÜYORUZ"
Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde derebeylik kuranlar, imtiyazlarını kaybetmek istemiyor. Üniversiteleri birer mevzi olarak gören sözde özgürlükçü fakat özde baskıcı zihniyete rağmen hedeflerimize doğru yürüyoruz.
Yurt sorununu çözdük. 2002'de 190 olan yurt sayımızı bugün 880'e çıkardık. Yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona yükselttik. Başvuran her öğrencimize burs veya kredi imkanı tanıyoruz. Genç arkadaşlarımızın iş hayatına katılma süreçlerinde de yanlarında oluyoruz. "