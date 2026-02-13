Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:"Saygıdeğer hocalarım, yarınlarımızın mimarı sevgili genç arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Programımızı teşrif eden siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Üniversite yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Devlet hayatının her safhasında gençlerle yol yürümüş gençlerin yolunu açmış bir kardeşinizim. Gençler ülkemizin istikbali. Geleceğe, büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımız siz gençlere baktıkça daha da perçinleniyor. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da açık eylesin diyorum.

"3 YILDA ALINAN MESAFE TAKDİRE ŞAYAN"

Bu yurtların gençlerimize, üniversitemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın 3 yılda aldığı mesafe takdire şayandır. Vakfımızın tüm mensuplarını ayrıca tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.

"GELİŞİMDEN ASLA KORKMAMALIYIZ"

İstanbul ilmin bilimin yuvası oldu. Her alanda bir merkez, ışık kaynağı oldu. Geçmişle gelecek arasındaki bağ aksayan yönleri olsa da bir şekilde sağlandı. Şimdi bu birikimi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Üniversitelerimizin asli misyonlarına uygun şekilde bilgi üretmesi, Türkiye'nin ufkunu açan projelere odaklanması şarttır. Gelişimden asla korkmamalıyız. Unutulmamalıdır ki eğer bir yerde hareket varsa orada başarı olur. Duran pas tutar, bir süre sonra denklem dışı kalır.