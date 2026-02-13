Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı

        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!

        Tokat'ta, dini nikahla birlikte yaşadığı 31 yaşındaki Hatice Yalman'ı öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık 42 yaşındaki Mustafa Koç ile tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. İşte savcının 8 sanık için istediği cezalar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 14:01 Güncelleme: 13.02.2026 - 14:35
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Tokat'ta olay, 29 Mart 2025'te Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman (31) ve Mustafa Koç'u (42) yaralı buldu. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Yalman kurtarılamadı.

        VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VARDI

        DHA'daki habere göre yapılan incelemede Yalman'ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Olay yerine 400 metre mesafedeki Hazine Deresi kenarında kan izleri ve kanlı taşlar bulundu, soruşturma genişletildi.

        MARKETTE "4 PARMAK GÖSTERİP" YARDIM İSTEDİ

        Genç kadın, olaydan saatler önce katiliyle girdiği markette kasiyere uluslar arası literatürde "yardım edin" anlamına gelen "4 parmak işareti" yapsa da kasiyer ya görmedi ya da bu hareketin anlamını bilmediği için Yalman'a yardımcı olamadı.

        BİR TUTUKLU YEDİ ŞÜPHELİ SERBEST

        Gözaltına alınan Mustafa Koç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Koç'a yardım ettikleri suçlamasıyla 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

        Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Koç hakkında 'Nitelikli kasten öldürme', diğer 7 kişi hakkında ise 'kasten öldürmeye iştirak' ve 'Delileri yok etme' suçundan dava açıldı.

        1 AĞIR MÜEBBET VE 7 MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Sanıklar, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Koç, diğer sanıklar ve hayatını kaybeden Hatice Yalman'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Mustafa Kemal Koç hakkında, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer 7 tutuksuz sanık için müebbet hapis istedi.

        "BEN ÇOCUĞUMU İSTİYORUM"

        Hatice Yalman’ın babası Duran Yalman ise mahkeme salonunda Mustafa Koç’a, "Benim çocuğum öldü. Ben çocuğumu istiyorum" dedi. Yalman, sanığa hakaret edince mahkeme başkanı salondan çıkarılmasını istedi.

        ÜÇÜNCÜ DURUŞMA 6 MART'TA

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, sanıkların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı 6 Mart’a erteledi.

        #TOKAT
        #Son dakika haberler
