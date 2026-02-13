Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!

Tokat'ta olay, 29 Mart 2025'te Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman (31) ve Mustafa Koç'u (42) yaralı buldu. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Yalman kurtarılamadı.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VARDI

DHA'daki habere göre yapılan incelemede Yalman'ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Olay yerine 400 metre mesafedeki Hazine Deresi kenarında kan izleri ve kanlı taşlar bulundu, soruşturma genişletildi.

MARKETTE "4 PARMAK GÖSTERİP" YARDIM İSTEDİ

Genç kadın, olaydan saatler önce katiliyle girdiği markette kasiyere uluslar arası literatürde "yardım edin" anlamına gelen "4 parmak işareti" yapsa da kasiyer ya görmedi ya da bu hareketin anlamını bilmediği için Yalman'a yardımcı olamadı.

BİR TUTUKLU YEDİ ŞÜPHELİ SERBEST

Gözaltına alınan Mustafa Koç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Koç'a yardım ettikleri suçlamasıyla 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Koç hakkında 'Nitelikli kasten öldürme', diğer 7 kişi hakkında ise 'kasten öldürmeye iştirak' ve 'Delileri yok etme' suçundan dava açıldı.