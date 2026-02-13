Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!

Mardin'de olay, 26 Mayıs 2024’te, Artuklu ilçesi 1'inci Cadde Üçyol mevkiinde meydana geldi. Ticari taksinin şoförü, müşteri almak için aracının bir kısmını yola paralel kaldırıma park etti.

DHA'daki habere göre şoförün müşteri bindikten sonra hareket ettirdiği taksi, kaldırımda uyuyan köpeğin üzerinden geçti. O anlar, kameraya yansıdı. Köpek kaçarken, çevredekiler de şoföre tepki gösterdi. Köpeği fark etmediğini söyleyen taksi şoförü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi.

İsmi açıklanmayan taksi şoförüne, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 'Trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk etmek' maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut (50) da olay anına ilişkin kendi iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini paylaşıp, duruma tepki gösterdi. Taksi şoförü, görüntüleri paylaşan Melek Akarmut hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açtı. Davada, mahkeme heyeti, Akarmut’a ‘Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal’ suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından Akarmut, 15 Ocak’ta Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giderek teslim olduğunu, çektiği videoyla duyurdu.

"GERİ GİDİNCE KÖPEĞİMİ İKİ KEZ EZDİ"

Melek Akarmut, 27 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliye sonrası iş yerine gelen Akartmut, yaşadığı süreci anlattı. Akarmut, “Köpeğim kaldırımda uyuyordu, taksi de kaldırıma çıkmıştı, 15 dakika boyunca kaldırımda bekledi. Yolcusunu aldı. Videoda görüldüğü gibi 2 kız çocuğu da vardı. Taksi şoförü, direk köpeğin üzerine çıktı. Köpeğin çığlığıyla dışarı çıktım ve benim tepkimle geri gitmek zorunda kaldı. İleri gitse daha iyiydi, geri gidince ikinci kez köpeği ezdi.

REKLAM

Tabii ben de tepki gösterdim, ‘görmedin mi, kaldırımda ne işin var’ dedim. Adam, sakin sakin ‘görmedim’ dedi. Karısı da arkadan bana bağırıyor, ‘çocuklarım rahatsız oldu, korktu’ diye ve bana küfretti. Kamera ve ses kaydında ben diyorum ki; ‘Sen bana hakaret ettin, seni mahkemeye vereceğim’ diyorum. Orada toplananlar bana diyorlar ki, ‘Sen karışma biz hallederiz’ diyorlar. Duyarlı vatandaşlar, karakola gidip şikayet ettiler ama köpek onların olmadığı için şikayetlerini almadılar” dedi.

"ADAM BİRÇOK SUÇ İŞLEDİ, CEZASINI BEN ÇEKTİM"

Taksi şoförünün kendisinden 100 bin lira uzlaşma parası istediğini ve bu parayı vermediği için ceza aldığını kaydeden Akarmut, şunları söyledi: