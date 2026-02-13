Canlı
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!

        Mardin'de, taksi şoförünün kaldırımda uyuyan köpeği ezdiği görüntüleri sanal medyada paylaştığı gerekçesiyle 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılıp cezaevine giren, 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen 50 yaşındaki Melek Akarmut tahliye edildi. Uzlaşma için 100 bin TL istendiğini, ödemediği için hapse girdiğini söyleyen Akarmut, "Adam suç işliyor, cezasını ben çekiyorum. Ben bunları hak edecek ne yaptım. 'Tahliyesin' dediklerinde şoka girdim. Dizlerim üzerine çöküp gözyaşı döktüm" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 13:14 Güncelleme: 13.02.2026 - 13:17
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        0:00 / 0:00

        Mardin'de olay, 26 Mayıs 2024’te, Artuklu ilçesi 1'inci Cadde Üçyol mevkiinde meydana geldi. Ticari taksinin şoförü, müşteri almak için aracının bir kısmını yola paralel kaldırıma park etti.

        TAKSİCİ KÖPEĞİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

        DHA'daki habere göre şoförün müşteri bindikten sonra hareket ettirdiği taksi, kaldırımda uyuyan köpeğin üzerinden geçti. O anlar, kameraya yansıdı. Köpek kaçarken, çevredekiler de şoföre tepki gösterdi. Köpeği fark etmediğini söyleyen taksi şoförü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi.

        ŞOFÖRE İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

        İsmi açıklanmayan taksi şoförüne, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 'Trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk etmek' maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

        GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞIP TEPKİ GÖSTERDİ

        'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut (50) da olay anına ilişkin kendi iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini paylaşıp, duruma tepki gösterdi. Taksi şoförü, görüntüleri paylaşan Melek Akarmut hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açtı. Davada, mahkeme heyeti, Akarmut’a ‘Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal’ suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından Akarmut, 15 Ocak’ta Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giderek teslim olduğunu, çektiği videoyla duyurdu.

        "GERİ GİDİNCE KÖPEĞİMİ İKİ KEZ EZDİ"

        Melek Akarmut, 27 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliye sonrası iş yerine gelen Akartmut, yaşadığı süreci anlattı. Akarmut, “Köpeğim kaldırımda uyuyordu, taksi de kaldırıma çıkmıştı, 15 dakika boyunca kaldırımda bekledi. Yolcusunu aldı. Videoda görüldüğü gibi 2 kız çocuğu da vardı. Taksi şoförü, direk köpeğin üzerine çıktı. Köpeğin çığlığıyla dışarı çıktım ve benim tepkimle geri gitmek zorunda kaldı. İleri gitse daha iyiydi, geri gidince ikinci kez köpeği ezdi.

        Tabii ben de tepki gösterdim, ‘görmedin mi, kaldırımda ne işin var’ dedim. Adam, sakin sakin ‘görmedim’ dedi. Karısı da arkadan bana bağırıyor, ‘çocuklarım rahatsız oldu, korktu’ diye ve bana küfretti. Kamera ve ses kaydında ben diyorum ki; ‘Sen bana hakaret ettin, seni mahkemeye vereceğim’ diyorum. Orada toplananlar bana diyorlar ki, ‘Sen karışma biz hallederiz’ diyorlar. Duyarlı vatandaşlar, karakola gidip şikayet ettiler ama köpek onların olmadığı için şikayetlerini almadılar” dedi.

        "ADAM BİRÇOK SUÇ İŞLEDİ, CEZASINI BEN ÇEKTİM"

        Taksi şoförünün kendisinden 100 bin lira uzlaşma parası istediğini ve bu parayı vermediği için ceza aldığını kaydeden Akarmut, şunları söyledi:

        “Olayın bu kadar büyüyeceğini bilmediğim için adam benden 100 bin lira uzlaşma parası istedi. Ben 100 bin lirayı vermiş olsaydım, cezaevine girmeyecektim. Adam köpeğimi iki kez ezdi ve hiçbir şekilde tedavisini üstlenmedi. Çekti gitti, hatta giderken bir kadın onu durdurmak istedi, onu da neredeyse eziyordu. Adam birçok suç işliyor, cezasını ben çekiyorum. İkidir cezaevine giriyorum.

        "DİZLERİMİN ÜZERİNE ÇÖKÜP AĞLADIM"

        Ben bunları hak edecek ne yaptım. Ben hayvanların haklarını koruyup savunuyorum. Çok cana bakıyorum. Kedi sığınma evim var. İş yerimin geliriyle sokak hayvanlarına bakıyorum. Güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. Bildiklerini yapsınlar, ben yine sokak hayvanlarına bakmaya devam edeceğim. Kendimi savunmuş olsaydım ya da 100 bin liram olsaydı cezaevine girip böyle bir ceza almamış olacaktım. Cezaevinde akşam yemeği yemiştik. ‘Melek Akarmut’ diye seslendiler. Ben de hani ‘ne oldu, yanlış bir şey mi oldu’ diye bakmaya gittim. 3’üncü kata nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Memurum ne oldu’ dedim, dedi ‘tahliyesin.’ Şoka girdim, ‘şaka falan mı?’ dedim. Dizlerim üzerine çöküp gözyaşı döktüm. Kendime çok zor geldim. Allah razı olsun çok ilgilendiler, çok yardımcı oldular. Akşam saatlerinde dışarıda bırakmadılar. Eşim Mardin’den gelinceye kadar evlerinde misafir ettiler. Geldim, çocuklarıma kavuştum. Çok mutluyum. Cezaevinde kaldığım süre boyunca örgü örerek vakit geçirdim. Boş durmadım, 9 günde bu üzerimdeki örgüyü yaptım. Diğer kadınlara da örnek olmak istedim; uyumak yerine günlerini verimli geçirmelerini tavsiye ediyorum.”

