Türkiye, İstanbul Şişli’de kamuoyunda "kesik baş cinayeti" olarak bilinen ve Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’nın (27) vahşice katledilmesiyle sarsılmıştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yaşanan son gelişme, aynı evde işlenen ikinci cinayeti de gün yüzüne çıkardı.

Durdona Khokimova, 27 yaşındaydı.

ŞOKE EDEN BİLGİYE ULAŞILDI

28 Aralık 2025 tarihinde Türkiye’ye giriş yapan Özbekistan uyruklu Seyyare Ergaşaliyeva’dan (32), 23 Ocak’tan itibaren haber alamayan ailesi, 6 Şubat’ta kayıp başvurusunda bulundu.

Seyyare Ergaşaliyeva, 32 yaşındaydı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kayıplar Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma, dikkat çekici bir adrese ulaştı. Genç kadının Ümraniye’de kaldığı evin, yine Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’nın öldürülüp başının kesildiği adres olduğu ortaya çıktı.

AYNI EVDE BİR AY YAŞAMIŞLAR

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, maktul Durdona Khokimova ile kayıp Seyyare Ergaşaliyeva’nın, katil zanlıları D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile yaklaşık bir ay boyunca aynı evde yaşadıklarını belirledi. Ayrıca Ergaşaliyeva ile şüphelilerden G.A.K. arasında duygusal ilişki bulunduğu tespit edildi.

KAMERADAKİ VALİZ VE ÇÖP TORBALARI Soruşturmayı derinleştiren polis, dehşetin izini güvenlik kamerası görüntülerinde buldu. Kayıtlarda Ergaşaliyeva’nın, 23 Ocak günü eve giriş yaptığı, kısa süre sonra iki şüphelinin de adrese geldiği görüldü. 24 Ocak’ta, şüphelilerin gün boyunca evden defalarca siyah çöp poşetleriyle çıkıp geri döndükleri tespit edildi. Son çıkışta ise zanlıların eve beyaz bir valizle girdikleri, bir süre sonra aynı valizle çıkarak taksiye bindikleri ve Fatih’e gittikleri belirlendi. Şüphelilerin valizdeki parçaları çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu’na yöneldikleri ortaya çıktı. CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİLER Durdona Khokimova cinayetinden tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K., savcılık talimatıyla cezaevinden çıkarılarak yeniden sorgulandı. Şüpheliler, Seyyare Ergaşaliyeva’yı da 23 Ocak’ta kesici aletle öldürdüklerini, cesedi parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attıklarını itiraf etti. CESETLERİ AYNI VALİZLE TAŞIMIŞLAR Soruşturma kapsamında elde edilen görüntüler, iki zanlının önce Seyyare Ergaşaliyeva’yı öldürdüğünü ortaya koydu. Genç kadının cesedini parçalara ayırarak poşetlere ve satın aldıkları beyaz bir valize koydukları, taksiyle Fatih’te çeşitli çöp konteynerlerine bıraktıkları belirlendi.