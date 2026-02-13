Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri: 3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Melinda Aydemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Melinda'dan geriye ise yaş günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 07:25 Güncelleme: 13.02.2026 - 07:25
        Mardin'de acı olay, Yeşilli ilçesi Gül Mahallesi'nde meydana geldi. Melinda Aydemir, 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü.

        KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Aydemir, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        HAYATA 24 SAAT TUTUNABİLDİ

        Tedaviye alınan Melinda Aydemir, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Melinda Aydemir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

        GERİYE DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ KALDI

        Aydemir’in cenazesinin, Ordu’da aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Melinda Aydemir’den geriye 2’nci yaş günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #mardin
        #ordu
        #Son dakika haberler
