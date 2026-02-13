3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
Mardin'in Yeşilli ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Melinda Aydemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Melinda'dan geriye ise yaş günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Mardin'de acı olay, Yeşilli ilçesi Gül Mahallesi'nde meydana geldi. Melinda Aydemir, 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü.
KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Aydemir, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATA 24 SAAT TUTUNABİLDİ
Tedaviye alınan Melinda Aydemir, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Melinda Aydemir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
GERİYE DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ KALDI
Aydemir’in cenazesinin, Ordu’da aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Melinda Aydemir’den geriye 2’nci yaş günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.