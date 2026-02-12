Mauro Icardi'den 'ihanet' tepkisi: Rezalet!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin, takım arkadaşı Lucas Torreira'nın 30'uncu doğum günü partisine katılması Arjantin basınında bir hayli dikkat çekti. Arjantin basını, sevgilisi China Suárez'in yurt dışında olmasından dolayı partiye tek başına giden Icardi'nin bir kadınla yakınlaştığını iddia etti.

Arjantin basınından Paparazzi, bu iddiasına da; sarı saçlı, siyah ceketli bir adamın, bir kadınla öpüşürken görüntülenmesine dayandırdı.

Görüntüler sonrası sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, videodaki erkeğin boynunda dövme olmadığını, oysa Mauro Icardi'nin vücudunun büyük bölümünün dövmelerle kaplı olduğunu hatırlatarak iddialara karşı çıktı. Bu detay, görüntüdeki kişinin Icardi olmadığı yönünde değerlendirmelere neden oldu.

"BUNA İNANAN İNSANLARIN OLMASI KORKUNÇ"

İddiaların ardından önce Icardi'nin sevgilisi China Suárez, sessizliğini bozdu. Suárez, görüntüdeki kişinin Mauro Icardi olmadığına dair bir takipçisinin paylaşımını kendi hesabında yayımlayarak, tartışmalara dolaylı şekilde yanıt verdi. Söz konusu paylaşımda, Arjantin basınına tepki gösterilerek; "Arjantin medyasının sürekli yalan söylemesini ve buna inanan insanların olmasını görmek korkunç. Tanrı sana sağduyu / bilgelik versin" ifadeleri kullanıldı.