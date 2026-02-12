Canlı
        Mauro Icardi'den 'ihanet' tepkisi: Rezalet!

        Mauro Icardi'den 'ihanet' tepkisi: Rezalet!

        Arjantin basını; Lucas Torreira'nın doğum günü partisinde, Mauro Icardi'nin bir kadınla yakınlaştığını iddia etti. Wanda Nara'dan boşandıktan sonra China Suárez ile aşk yaşayan Icardi, söz konusu iddiaya büyük tepki gösterdi

        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 09:24 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:24
        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin, takım arkadaşı Lucas Torreira'nın 30'uncu doğum günü partisine katılması Arjantin basınında bir hayli dikkat çekti. Arjantin basını, sevgilisi China Suárez'in yurt dışında olmasından dolayı partiye tek başına giden Icardi'nin bir kadınla yakınlaştığını iddia etti.

        Arjantin basınından Paparazzi, bu iddiasına da; sarı saçlı, siyah ceketli bir adamın, bir kadınla öpüşürken görüntülenmesine dayandırdı.

        Görüntüler sonrası sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, videodaki erkeğin boynunda dövme olmadığını, oysa Mauro Icardi'nin vücudunun büyük bölümünün dövmelerle kaplı olduğunu hatırlatarak iddialara karşı çıktı. Bu detay, görüntüdeki kişinin Icardi olmadığı yönünde değerlendirmelere neden oldu.

        "BUNA İNANAN İNSANLARIN OLMASI KORKUNÇ"

        İddiaların ardından önce Icardi'nin sevgilisi China Suárez, sessizliğini bozdu. Suárez, görüntüdeki kişinin Mauro Icardi olmadığına dair bir takipçisinin paylaşımını kendi hesabında yayımlayarak, tartışmalara dolaylı şekilde yanıt verdi. Söz konusu paylaşımda, Arjantin basınına tepki gösterilerek; "Arjantin medyasının sürekli yalan söylemesini ve buna inanan insanların olmasını görmek korkunç. Tanrı sana sağduyu / bilgelik versin" ifadeleri kullanıldı.

        China Suárez, söz konusu paylaşımın altına ayrıca; "Burada durum böyle. Kontrol etmeye gerek yok, her halükarda birbirlerine benziyorlar" notunu düştü. Ancak bu yorumu kısa süre sonra silmesi, zihinlerde soru işareti oluşturdu.

        "ARJANTİN BASINI DİBE VURUYOR"

        China Suárez'in ardından Mauro Icardi'de konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Arjantin basınına tepki gösteren golcü; "Arjantin magazin dünyasına ne oldu böyle? Resmen dibe vuruyorlar ve artık ne uyduracaklarını şaşırdılar! Şu saçmalıklara bakın. Tam bir rezalet!" dedi.

        Mauro Icardi; "Sözde birinin öpüştüğü o doğum günü videosuna gelince; boynumun tamamen dövmeli olduğunu unutmuşlar ama sırf üç beş izlenme uğruna papağan gibi aynı şeyi tekrarlayıp duruyorlar. Ah, doğru ya! Sizin 'işinizin' bilgilendirmek değil; iftira atmak ve yalan uydurmak olduğunu unutmuşum. Bu meslek size birkaç beden büyük gelir; işini hakkıyla yapan insanlara saygısızlık ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

        Açıklamasında China Suárez'e olan aşkını da dile getiren Arjantinli golcü; "Geçmişime dair hatırlamam gereken hiçbir şey yok. Çünkü şu anki hayatım mükemmel ve hayatımın sonuna kadar birlikte olmak istediğim, sevdiğim kadın yanımda. Ve şunu unutmayın: Ne müstakbel eşim ne de ben, sizin bu şaklabanlıklarınızdan besleniyoruz" diye konuştu.

        Mardin'e gezmeye gitti feci kazada en yakın arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetti

        Bilecik'te arkadaşları ile Mardin'e geziye giden ve feci kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ayşenur Kutukçu gözyaşları arasında toprağa verildi. (IHA)

        #Mauro Icardi
