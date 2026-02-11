Fenerbahçe'den Lookman açıklaması: Transferin perde arkası ortaya çıktı!

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulüp televizyonunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ademola Lookman transferinin iptal olma sebebini anlatan Salar, "Futbol şubesindeki arkadaşlarımız, transfer döneminde bazı şeyler somutlaşmaya yakın olunca nakit akışı sebebiyle oradaki bilgiyi benimle paylaşıyorlar. Benim asıl dahil olduğum kısım işin finansal kısmı. Lookman transferine bu konuda dahil oldu. Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe Kulübü, tarihi boyunca teminat mektubu vermemiştir ve teminat mektubu almamıştır. Biz bunu hakaret kabul ettik. Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü'nden daha değerlidir? Bunda ısrar edildi. Bir tane kulübe teminat mektubu verirseniz, bundan sonraki tüm transferlerde bu istenecek. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine ipotek konulmasına müsaade etmedik. Manchester'ın, PSG'nin, Lazio'nun teminat mektubu istemediği bir yerde başka bir İtalyan kulübünün istemesi kabul edilemez. Sadece Fenerbahçe için değil, tüm Türk takımları için bariyer oluştururuz. Lookman iyi oyuncu, almak istedik ve şartlarımızı zorladık ama teminat mektubu literatürde olan bir şey değil. Kulüp tarihimizde yaptığımız hiçbir transferde böyle bir uygulama olmadı. Fenerbahçe'nin itibarının bankalardan daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ben onlar adına bir şey söylemem, talep ettiler ama reddettik. Bu konu tartışmaya bile açılmadı. Bu prensibi korumak zorundayız. Bizler Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Bu yapılan saygısızlığa karşı transferden vazgeçtik." dedi.

Passolig ile olan anlaşmada elde edilecek gelirin kırıldığı iddiasına açıklık getiren Salar, "Biz göreve geldikten sonra Passolig yöneticileri ile görüşme gerçekleştirdik. Fenerbahçe ile Passolig arasında paylaşım anlaşması var. Biz bu anlaşmanın şartlarını geçmişe göre daha iyi şekilde revize ettik. Oradan gelecek gelirlerin bugün önden alınması asla söz konusu değil. Bunu nereden çıkarıyorlar anlamak mümkün değil. Bizim Passolig ile imzaladığımız anlaşmada bütün şartlar Fenerbahçe'nin lehine. Passolig anlaşmalarında bir imza parası olur. O gün ödenen, gelecek gelirlerle alakası olmayan bir imza parası var. Başka kurumlardan da teklif aldık. En son Passolig'le konuştuk ve bize başta teklif edilen paranın 3 katına anlaşma sağladık. Gelecekteki gelirlerin bugün kırdırılması gerçek değil. Bu bilgi yanlış değil, tamamen yalan." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA KIRDIRILMADI"

Chobani ile yapılan anlaşmanın ödemesinin öne çekildiğini aktaran Salar, "Chobani ile yapılan anlaşma kırdırılmamıştır. Ödemesi öne çekilmiştir. İkisi arasında fark var. Bunun çıkış nedeni ise 8 ay içindeki 190 milyon Euro olumsuz nakit akışıdır. Bunun çözümünü sağlamak zorundasınız. Aksi taktirde transfer yasağı uygulanır. Bu nakit akışı sorunun tek bir sefer dile getirmedik. Tabii ki kublünü elinde imkanları varsa ödemeleri bazen öteler ya da öne çekeriz. İlk defa takım bu kadar kenetlenmişken, ilave transferlere ihtiyaç olduysa kulübün kaynaklarını kullanmanın nesi yanlış? Yanlış bir şey yaptığımızı düşünsek neden duyuralım. Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkışmasın. Geçmişte nakit akışı gerektiğinde hisse satıldı mesela. O gün de o gerekmişti." sözlerini sarf etti.

Murat Salar son olarak, "Biz bu göreve gelirken önümüze zorluklar çıkacağını, çok sayıda iyi niyetli insanın desteğini alacağımızı biliyorduk ama az sayıda insanın kötü niyetli girişimde bulunacağını da biliyorduk. Takımımız kritik bir süreçte, camiamız kenetlendi. Her şey olması gerektiği gibi ilerlerken, sistemli bir biçimde aynı odaklar tarafından suni gündemler yaratılarak bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Somut gerçeklerle bizi herkes eleştirebilir. Bunlara camiamızın itibar etmemesini istiyorum. Trabzonspor maçını kazanmayı çok istiyoruz. Çok iyi bir takımımız var, çok da iyi bir hava yakaladık. Hocamız, takımımız, bütün camiamız bu işe konsantre. İnşallah oradan galibiyetle döndükten sonra her maç bizim için final. Ligde namağlubuz, gurur verici bir şey ama lider olmamız gerekiyor. Şampiyon olmadıktan sonra çok sevinemeyeceğiz." dedi.