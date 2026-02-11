Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Lookman açıklaması: Transferin perde arkası ortaya çıktı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması: Transferin perde arkası ortaya çıktı!

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, sarı-lacivertli kulübün gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 22:24 Güncelleme: 11.02.2026 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulüp televizyonunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

        LOOKMAN TRANSFERİ

        Ademola Lookman transferinin iptal olma sebebini anlatan Salar, "Futbol şubesindeki arkadaşlarımız, transfer döneminde bazı şeyler somutlaşmaya yakın olunca nakit akışı sebebiyle oradaki bilgiyi benimle paylaşıyorlar. Benim asıl dahil olduğum kısım işin finansal kısmı. Lookman transferine bu konuda dahil oldu. Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe Kulübü, tarihi boyunca teminat mektubu vermemiştir ve teminat mektubu almamıştır. Biz bunu hakaret kabul ettik. Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü'nden daha değerlidir? Bunda ısrar edildi. Bir tane kulübe teminat mektubu verirseniz, bundan sonraki tüm transferlerde bu istenecek. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine ipotek konulmasına müsaade etmedik. Manchester'ın, PSG'nin, Lazio'nun teminat mektubu istemediği bir yerde başka bir İtalyan kulübünün istemesi kabul edilemez. Sadece Fenerbahçe için değil, tüm Türk takımları için bariyer oluştururuz. Lookman iyi oyuncu, almak istedik ve şartlarımızı zorladık ama teminat mektubu literatürde olan bir şey değil. Kulüp tarihimizde yaptığımız hiçbir transferde böyle bir uygulama olmadı. Fenerbahçe'nin itibarının bankalardan daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ben onlar adına bir şey söylemem, talep ettiler ama reddettik. Bu konu tartışmaya bile açılmadı. Bu prensibi korumak zorundayız. Bizler Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Bu yapılan saygısızlığa karşı transferden vazgeçtik." dedi.

        REKLAM

        "DAHA İYİ ŞEKİLDE REVİZE ETTİK"

        Passolig ile olan anlaşmada elde edilecek gelirin kırıldığı iddiasına açıklık getiren Salar, "Biz göreve geldikten sonra Passolig yöneticileri ile görüşme gerçekleştirdik. Fenerbahçe ile Passolig arasında paylaşım anlaşması var. Biz bu anlaşmanın şartlarını geçmişe göre daha iyi şekilde revize ettik. Oradan gelecek gelirlerin bugün önden alınması asla söz konusu değil. Bunu nereden çıkarıyorlar anlamak mümkün değil. Bizim Passolig ile imzaladığımız anlaşmada bütün şartlar Fenerbahçe'nin lehine. Passolig anlaşmalarında bir imza parası olur. O gün ödenen, gelecek gelirlerle alakası olmayan bir imza parası var. Başka kurumlardan da teklif aldık. En son Passolig'le konuştuk ve bize başta teklif edilen paranın 3 katına anlaşma sağladık. Gelecekteki gelirlerin bugün kırdırılması gerçek değil. Bu bilgi yanlış değil, tamamen yalan." ifadelerini kullandı.

        "ANLAŞMA KIRDIRILMADI"

        Chobani ile yapılan anlaşmanın ödemesinin öne çekildiğini aktaran Salar, "Chobani ile yapılan anlaşma kırdırılmamıştır. Ödemesi öne çekilmiştir. İkisi arasında fark var. Bunun çıkış nedeni ise 8 ay içindeki 190 milyon Euro olumsuz nakit akışıdır. Bunun çözümünü sağlamak zorundasınız. Aksi taktirde transfer yasağı uygulanır. Bu nakit akışı sorunun tek bir sefer dile getirmedik. Tabii ki kublünü elinde imkanları varsa ödemeleri bazen öteler ya da öne çekeriz. İlk defa takım bu kadar kenetlenmişken, ilave transferlere ihtiyaç olduysa kulübün kaynaklarını kullanmanın nesi yanlış? Yanlış bir şey yaptığımızı düşünsek neden duyuralım. Kimse bulanık suda balık avlamaya kalkışmasın. Geçmişte nakit akışı gerektiğinde hisse satıldı mesela. O gün de o gerekmişti." sözlerini sarf etti.

        Murat Salar son olarak, "Biz bu göreve gelirken önümüze zorluklar çıkacağını, çok sayıda iyi niyetli insanın desteğini alacağımızı biliyorduk ama az sayıda insanın kötü niyetli girişimde bulunacağını da biliyorduk. Takımımız kritik bir süreçte, camiamız kenetlendi. Her şey olması gerektiği gibi ilerlerken, sistemli bir biçimde aynı odaklar tarafından suni gündemler yaratılarak bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Somut gerçeklerle bizi herkes eleştirebilir. Bunlara camiamızın itibar etmemesini istiyorum. Trabzonspor maçını kazanmayı çok istiyoruz. Çok iyi bir takımımız var, çok da iyi bir hava yakaladık. Hocamız, takımımız, bütün camiamız bu işe konsantre. İnşallah oradan galibiyetle döndükten sonra her maç bizim için final. Ligde namağlubuz, gurur verici bir şey ama lider olmamız gerekiyor. Şampiyon olmadıktan sonra çok sevinemeyeceğiz." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep Güneş ile görüştü

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de