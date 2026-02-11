Canlı
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 11 Şubat 2026 - 16:44 Güncelleme: 11 Şubat 2026 - 17:02

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakanlığı'nda Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'nda da Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek'e atandı

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremzedelere evler faizsiz olacak. Altyapı bedeliyle yüzde 65'ini devletimiz karşılıyor. Teslim alındıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak, 18 yıl aynı fiyatla ödenecek

        * Florida eyaletindeki Palm Beach'in eski polis şefi Michael Reiter: Trump, 2006 yılında beni arayarak Epstein'in yaptıklarını bildiğini söyledi

        * Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar

        * Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

