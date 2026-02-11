11 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...
* Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakanlığı'nda Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'nda da Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek'e atandı
* Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremzedelere evler faizsiz olacak. Altyapı bedeliyle yüzde 65'ini devletimiz karşılıyor. Teslim alındıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak, 18 yıl aynı fiyatla ödenecek
* Florida eyaletindeki Palm Beach'in eski polis şefi Michael Reiter: Trump, 2006 yılında beni arayarak Epstein'in yaptıklarını bildiğini söyledi
* Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar
* Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti