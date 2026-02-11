Canlı
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı? En büyük düşüş hangi şehirlerde?

        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?

        Türkiye nüfusu son 10 yılda yüzde 9.34 artarak 2025 sonunda 86 milyon 92 bin 168 oldu. İşte son 10 yılda oransal olarak nüfusu en çok artan ve azalan şehirler

        11.02.2026 - 12:00
        1

        YALOVA

        2015 nüfus: 233.009

        2025 nüfus: 311.635

        Değişim(%): +33.74

        2

        TEKİRDAĞ

        2015 nüfus: 937.910

        2025 nüfus: 1.208.441

        Değişim(%): +28.84

        3

        KOCAELİ

        2015 nüfus: 1.780.055

        2025 nüfus: 2.161.171

        Değişim(%): +21.41

        4

        ANTALYA

        2015 nüfus: 2.288.456

        2025 nüfus: 2.777.677

        Değişim(%): +21.38

        5

        MUĞLA

        2015 nüfus: 908.877

        2025 nüfus: 1.099.547

        Değişim(%): +20.98

        6

        KİLİS

        2015 nüfus: 130.655

        2025 nüfus: 157.363

        Değişim(%): +20.44

        7

        ŞANLIURFA

        2015 nüfus: 1.892.320

        2025 nüfus: .2.265.800

        Değişim(%): +19.74

        8

        SAKARYA

        2015 nüfus: 953.181

        2025 nüfus: 1.123.693

        Değişim(%): +17.89

        9

        ŞIRNAK

        2015 nüfus: 490.184

        2025 nüfus: 573.666

        Değişim(%): +17.03

        10

        BATMAN

        2015 nüfus: 566.633

        2025 nüfus: 662.626

        Değişim(%): 16.94

        11

        Son 10 yılda nüfusu en çok azalan 10 şehir ise şöyle sıralandı:

        12

        AĞRI

        2015 nüfus: 547.210

        2025 nüfus: 491.489

        Değişim(%): -10.18

        13

        ARDAHAN

        2015 nüfus: 99.265

        2025 nüfus: 90.392

        Değişim(%): -8.94

        14

        GÜMÜŞHANE

        2015 nüfus: 151.449

        2025 nüfus: 138.807

        Değişim(%): -8.35

        15

        KARS

        2015 nüfus: 292.660

        2025 nüfus: 268.991

        Değişim(%): -8.09

        16

        MUŞ

        2015 nüfus: 408.728

        2025 nüfus: 389.127

        Değişim(%): -4.80

        17

        ERZURUM

        2015 nüfus: 762.321

        2025 nüfus: 736.877

        Değişim(%):-3.34

        18

        MALATYA

        2015 nüfus: 772.904

        2025 nüfus: 755.854

        Değişim(%): -2.21

        19

        ZONGULDAK

        2015 nüfus: 595.907

        2025 nüfus: 585.203

        Değişim(%): -1.80

        20

        YOZGAT

        2015 nüfus: 419.440

        2025 nüfus: 413.208

        Değişim(%): -1.49

        21

        TUNCELİ

        2015 nüfus: 86.076

        2025 nüfus: 85.083

        Değişim(%): -1.15

