Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
Türkiye nüfusu son 10 yılda yüzde 9.34 artarak 2025 sonunda 86 milyon 92 bin 168 oldu. İşte son 10 yılda oransal olarak nüfusu en çok artan ve azalan şehirler
YALOVA
2015 nüfus: 233.009
2025 nüfus: 311.635
Değişim(%): +33.74
TEKİRDAĞ
2015 nüfus: 937.910
2025 nüfus: 1.208.441
Değişim(%): +28.84
KOCAELİ
2015 nüfus: 1.780.055
2025 nüfus: 2.161.171
Değişim(%): +21.41
ANTALYA
2015 nüfus: 2.288.456
2025 nüfus: 2.777.677
Değişim(%): +21.38
MUĞLA
2015 nüfus: 908.877
2025 nüfus: 1.099.547
Değişim(%): +20.98
KİLİS
2015 nüfus: 130.655
2025 nüfus: 157.363
Değişim(%): +20.44
ŞANLIURFA
2015 nüfus: 1.892.320
2025 nüfus: .2.265.800
Değişim(%): +19.74
SAKARYA
2015 nüfus: 953.181
2025 nüfus: 1.123.693
Değişim(%): +17.89
ŞIRNAK
2015 nüfus: 490.184
2025 nüfus: 573.666
Değişim(%): +17.03
BATMAN
2015 nüfus: 566.633
2025 nüfus: 662.626
Değişim(%): 16.94
Son 10 yılda nüfusu en çok azalan 10 şehir ise şöyle sıralandı:
AĞRI
2015 nüfus: 547.210
2025 nüfus: 491.489
Değişim(%): -10.18
ARDAHAN
2015 nüfus: 99.265
2025 nüfus: 90.392
Değişim(%): -8.94
GÜMÜŞHANE
2015 nüfus: 151.449
2025 nüfus: 138.807
Değişim(%): -8.35
KARS
2015 nüfus: 292.660
2025 nüfus: 268.991
Değişim(%): -8.09
MUŞ
2015 nüfus: 408.728
2025 nüfus: 389.127
Değişim(%): -4.80
ERZURUM
2015 nüfus: 762.321
2025 nüfus: 736.877
Değişim(%):-3.34
MALATYA
2015 nüfus: 772.904
2025 nüfus: 755.854
Değişim(%): -2.21