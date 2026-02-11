Canlı
        Epstein dosyası: "Trump, 2006 yılında beni arayarak Epstein'in yaptıklarını bildiğini söyledi"

        Epstein dosyası: "Trump, 2006 yılında beni arayarak Epstein'in yaptıklarını bildiğini söyledi"

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaşadığı Florida eyaletindeki Palm Beach'in eski polis şefi Michael Reiter'la 2006 yılında yaptığı bir telefon görüşmesi Epstein dosyasında yer aldı. Dosyada yer alan FBI raporuna göre Reiter, Trump'ın kendisini arayarak Jeffery Epstein'le ilgili, "Epstein'in orada neler yaptığını herkes biliyor" dediğini aktarıyor.

        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 10:58 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:58
        Epstein dosyası: Trump'ın kritik telefon konuşması belgelerde
        ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı Epstein belgelerinde yer alan bir FBI raporunda, eski Palm Beach polis şefi Michael Reiter'ın 2006 yılında Donald Trump'tan bir telefon aldığını, Trump'ın kendisine Jeffrey Epstein'in yaptıklarının herkes tarafından bilindiğini belirttiği açıklaması yer alıyor. Raporun tarihi 2019 olarak görülüyor.

        Raporda yer alan bu beyan, ABD Başkanı'nın kamuoyuna açıklamalarıyla tezat oluşturuyor. Epstein'ın Temmuz 2019'da tutuklanmasının ardından Trump, eski arkadaşının genç kızlara yönelik istismarını bilip bilmediğini sorulduğunda "Hiçbir fikrim yoktu" demişti. Ancak bu telefon görüşmesi, Epstein'in faaliyetlerinden Trump'ın haberi olduğu iddiasını taşıyor.

        Reiter, bu konuşmanın Temmuz 2006'da gerçekleştiğini ve Trump'ın kendisine, "Tanrıya şükür onu durduruyorsun, herkes onun bunları yaptığını biliyordu. New York'taki insanlar onun iğrenç biri olduğunu biliyordu" dediğini anlattı.

        Reiter ayrıca FBI'a, Trump'ın Epstein'ın gençlerle birlikte olduğu sırada onun yanında olduğunu ve "oradan hemen uzaklaştığını" söylediğini de aktardı.

        ABD Adalet Bakanlığı, "Başkanın 20 yıl önce kolluk kuvvetleriyle temasa geçtiğine dair herhangi bir doğrulayıcı kanıta dair bir bilgimiz yok" açıklamasını yaptı.

        İddia edilen konuşma, Epstein soruşturması sırasında yapılıyor

        Reiter'in Trump'la yaptığını iddia ettiği konuşma sırasında yerel polisin 2005 ve 2006 yıllarında Epstein'ın çok sayıda reşit olmayan kurbanıyla görüşmeler yaptığı bir dönemde yaşanıyor. FBI ve Güney Florida'daki savcılık bu iddiaları soruşturuyordu.

        Ancak Epstein aleyhindeki dava, 2008 yılında şok edici bir anlaşma ile sonuçlandı ve bu anlaşma, Epstein'ın eyalet düzeyindeki fuhuş suçlamalarını kabul etmesi halinde federal kovuşturmadan kurtulmasına olanak tanıdı. Epstein iki kız çocuğunu fuhuşa sürüklemekten ceza alsa da özgür hayatına devam etti.

        Reiter rapora göre FBI ajanlarına Trump'ın Maxwell'i Epstein'ın "ajanı" olarak tanımladığını ve FBI raporuna göre "O kötü biridir ve ona odaklanın" dediğini de aktarıyor.

        Ancak Trump, 2020 yılındaki ilk Başkanlık döneminde Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell'in Temmuz 2020'de tutuklanmasının ardından, "Yıllar boyunca, özellikle Palm Beach'te yaşadığımdan beri, onunla birçok kez görüştüm ve sanırım onlar da Palm Beach'te yaşıyordu. Ama ne olursa olsun, ona iyi dileklerimi sunuyorum" açıklamasını yapmıştı.

