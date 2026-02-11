Epstein dosyası: "Trump, 2006 yılında beni arayarak Epstein'in yaptıklarını bildiğini söyledi"

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı Epstein belgelerinde yer alan bir FBI raporunda, eski Palm Beach polis şefi Michael Reiter'ın 2006 yılında Donald Trump'tan bir telefon aldığını, Trump'ın kendisine Jeffrey Epstein'in yaptıklarının herkes tarafından bilindiğini belirttiği açıklaması yer alıyor. Raporun tarihi 2019 olarak görülüyor.

Raporda yer alan bu beyan, ABD Başkanı'nın kamuoyuna açıklamalarıyla tezat oluşturuyor. Epstein'ın Temmuz 2019'da tutuklanmasının ardından Trump, eski arkadaşının genç kızlara yönelik istismarını bilip bilmediğini sorulduğunda "Hiçbir fikrim yoktu" demişti. Ancak bu telefon görüşmesi, Epstein'in faaliyetlerinden Trump'ın haberi olduğu iddiasını taşıyor.

Reiter, bu konuşmanın Temmuz 2006'da gerçekleştiğini ve Trump'ın kendisine, "Tanrıya şükür onu durduruyorsun, herkes onun bunları yaptığını biliyordu. New York'taki insanlar onun iğrenç biri olduğunu biliyordu" dediğini anlattı.

Reiter ayrıca FBI'a, Trump'ın Epstein'ın gençlerle birlikte olduğu sırada onun yanında olduğunu ve "oradan hemen uzaklaştığını" söylediğini de aktardı.