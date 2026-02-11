Canlı
        "İki kese altın alınmış" Anne ve babası katledilen doktor: Hunharca bir cinayet | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        "İki kese altın alınmış" Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!

        Aydın'da, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 79 yaşındaki Turgut ve aynı yaştaki Nuran Çakaloğlu çifti, toprağa verildi. Cenazeye katılan çiftin oğullarından Ahmet Çakaloğlu olayın cinayet olduğunu söylerken; Serhat Çakaloğlu, cinayetin hunharca işlendiğini dile getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 07:42 Güncelleme: 11.02.2026 - 07:42
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Aydın'ın Efeler ilçesinde, kelimenin tam anlamıyla bir vahşet yaşandı. Dr. Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı babası Turgut (79) ve annesi Nuran Çakaloğlu'nun (79) Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki müstakil iki katlı evine önceki gün saat 18.00 sıralarında geldi.

        Turgut Çakaloğlu 15, eşi Nuran Çakaloğlu ise 10 bıçak darbesiyle öldürüldü.
        Turgut Çakaloğlu 15, eşi Nuran Çakaloğlu ise 10 bıçak darbesiyle öldürüldü.

        ANNE VE BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU

        DHA'daki habere göre eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde buldu. Dr. Çakaloğlu'nun ihbarı sonrası adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çiftin oğulları Ahmet (solda) ve Serhat Çakaloğlu (sağda), cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
        Çiftin oğulları Ahmet (solda) ve Serhat Çakaloğlu (sağda), cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

        BİRÇOK BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜLER

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin, baş, boyun ve karın olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri ile öldükleri belirlendi.

        KOMŞULARI KAVGA SESİ DUYMUŞ

        Cansız bedenler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Komşuları, Çakaloğlu çiftinin evinden saat 03.00 sıralarında kavga sesi duyduklarını söyledi.

        EVİN YAKININDA GÜVENLİK KAMERASI YOK

        Olayın ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cinayetin aydınlatılması için 5 ayrı özel ekip oluşturuldu. Eve yakın bölgede güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi.

        CESETLER FARKLI KATLARDA BULUNDU

        Savcılık kararıyla ev mühürlenirken, kapıya polis şeridi çekildi. İncelemede; vücudunda 15 bıçak darbesi bulunan Turgut Çakaloğlu'nun cesedinin evin girişinde, 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Nuran Çakaloğlu'nun cesedinin ise üst kattaki yatak odasında bulunduğu tespit edildi.

        KESEDEKİ ALTINLAR ALINMIŞ

        Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede; 2 kesedeki altınların alındığı, Nuran Çakaloğlu'nun üzerindeki altın kolye, küpe, yüzük ve bileziklere ise dokunulmadığını belirledi.

        EVE ZORLA GİRİLMEMİŞ

        Ayrıca ekipler, eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin Çakaloğlu çiftini tanıyor olabileceği ve cinayetlerin hırsızlık gibi gösterilmek istendiği ihtimali üzerinde duruyor.

        TABUTLARA SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Otopsi işlemleri tamamlanan çift için dün Aydın Bey Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çakaloğlu çiftinin yakınları ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin katıldı. Çiftin oğulları Ahmet ve Serhat Çakaloğlu, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

        DOKTOR OĞUL TABUTLARA SARILDI

        Dr. Ahmet Çakaloğlu tabutlara sarılıp, gözyaşı döktü. Çiftin cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Germencik Hıdırbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi.

        "HUNHARCA BİR CİNAYET" DEDİLER

        Çiftin oğullarından Ahmet Çakaloğlu olayın cinayet olduğunu söylerken; Serhat Çakaloğlu, cinayetin hunharca işlendiğini dile getirdi. Diğer yandan Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cami bahçesindeki töreni kayda aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

