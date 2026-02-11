ABD'nin ambargo uyguladığı Küba'da petrol krizi derinleşiyor!

Küba'da ABD ambargosu nedeniyle başlayan petrol stoklarındaki azalmanın yarattığı kriz derinleşiyor. Enerji krizi nedeniyle uluslararası havayolu şirketlerine ada havalimanlarında yakıt ikmali yapılamayacağını bildirdi. Bu kriz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'nın petrol tedarikini kesmeye yönelik adımlarının ardından daha da ağırlaştı.

Küba yönetimi, uluslararası hava yollarına sağladığı yakıt tedarikini 1 ay süreyle durdurmak zorunda kaldı. Söz konusu durumun, uzun mesafeli uçuşlar gerçekleştiren uçakların, yakıt ikmali için diğer ülkelerde teknik duraklamalar yapmaya zorlayacağı belirtildi.

Bazı uluslararası hava yolu şirketlerine ait uçakların Küba seferlerini durdurduğu, ada ülkesinde kalan yaklaşık 3 bin yolcuyu geri getirmek için ise yolcusuz seferler düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Oliva, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, alınan önlemlerin gıda ve elektrik üretiminin sürdürülebilmesi için yakıt tasarrufuna öncelik verilmesini ve döviz kazandıran ekonomik faaliyetlerin korunmasını amaçladığını belirtti.

Yakıt sorunu, ülkede bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına da yol açtı. Başta gıda fiyatları olmak üzere taksi ücretlerinde ciddi artışlara gidildiği basına yansıdı.

Alınan tedbirler kapsamında devlet şirketleri dört günlük çalışma düzenine geçecek; eyaletler arası ulaşım azaltılacak, başlıca turizm tesisleri kapatılacak, okullarda ders saatleri kısaltılacak ve üniversitelerde yüz yüze katılım zorunluluğu düşürülecek.

Hükümet, mevcut yakıtı kamu sağlığı, gıda üretimi ve savunma gibi kritik alanlara öncelik vererek kullanacağını; güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji yatırımlarını ve bu alandaki teşvikleri artıracağını açıkladı. Enerjinin seçili gıda üretim bölgelerine kaydırılması, yenilenebilir kaynak kullanımının hızlandırılması planlanırken; kültür ve spor faaliyetlerinde kısıtlamaya gidilecek ve kaynaklar ülkenin erken uyarı sistemlerine yönlendirilecek.

"DİRENMEZSEK NE YAPACAĞIZ, TESLİM Mİ OLACAĞIZ?

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine uyguladığı petrol ablukasına işaret ederek, "Geçen aralık ayından bu yana dışarıdan hiç yakıt alamadık. Bir büyük gücün, küçük bir ülkeye karşı bu denli saldırgan ve suç niteliği taşıyan bir politika benimsemesi kınanmalıdır. Bu, bizi tamamen boğmak anlamına geliyor. Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?" diye konuşmuştu.