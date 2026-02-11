Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'nin ambargo uyguladığı Küba'da petrol krizi derinleşiyor! | Dış Haberler

        ABD'nin ambargo uyguladığı Küba'da petrol krizi derinleşiyor!

        ABD'nin Küba'ya uyguladığı petrol ambargosu sebebiyle ülkede başlayan kriz derinleşiyor. Küba yönetimi, uluslararası hava yollarına sağladığı yakıt tedarikini 1 ay süreyle durdurmak zorunda kaldığını açıklarken, yetkililer önceliğin ekonominin korunması olduğunu vurguladı. Alınan tedbirler kapsamında, devlet kuruluşlarında dört günlük çalışma düzenine geçilecek, eyaletler arası ulaşım azaltılacak, başlıca turizm tesisleri kapatılacak ve okullarda ders saatleri kısaltılacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.02.2026 - 08:18 Güncelleme: 11.02.2026 - 08:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Küba'da ABD ambargosu nedeniyle başlayan petrol stoklarındaki azalmanın yarattığı kriz derinleşiyor. Enerji krizi nedeniyle uluslararası havayolu şirketlerine ada havalimanlarında yakıt ikmali yapılamayacağını bildirdi. Bu kriz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'nın petrol tedarikini kesmeye yönelik adımlarının ardından daha da ağırlaştı.

        Küba yönetimi, uluslararası hava yollarına sağladığı yakıt tedarikini 1 ay süreyle durdurmak zorunda kaldı. Söz konusu durumun, uzun mesafeli uçuşlar gerçekleştiren uçakların, yakıt ikmali için diğer ülkelerde teknik duraklamalar yapmaya zorlayacağı belirtildi.

        Bazı uluslararası hava yolu şirketlerine ait uçakların Küba seferlerini durdurduğu, ada ülkesinde kalan yaklaşık 3 bin yolcuyu geri getirmek için ise yolcusuz seferler düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı.

        REKLAM

        ÖNCELİK EKONOMİK FAALİYETLERİN KORUNMASI

        Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Oliva, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, alınan önlemlerin gıda ve elektrik üretiminin sürdürülebilmesi için yakıt tasarrufuna öncelik verilmesini ve döviz kazandıran ekonomik faaliyetlerin korunmasını amaçladığını belirtti.

        Yakıt sorunu, ülkede bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına da yol açtı. Başta gıda fiyatları olmak üzere taksi ücretlerinde ciddi artışlara gidildiği basına yansıdı.

        Alınan tedbirler kapsamında devlet şirketleri dört günlük çalışma düzenine geçecek; eyaletler arası ulaşım azaltılacak, başlıca turizm tesisleri kapatılacak, okullarda ders saatleri kısaltılacak ve üniversitelerde yüz yüze katılım zorunluluğu düşürülecek.

        Hükümet, mevcut yakıtı kamu sağlığı, gıda üretimi ve savunma gibi kritik alanlara öncelik vererek kullanacağını; güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji yatırımlarını ve bu alandaki teşvikleri artıracağını açıkladı. Enerjinin seçili gıda üretim bölgelerine kaydırılması, yenilenebilir kaynak kullanımının hızlandırılması planlanırken; kültür ve spor faaliyetlerinde kısıtlamaya gidilecek ve kaynaklar ülkenin erken uyarı sistemlerine yönlendirilecek.

        REKLAM

        "DİRENMEZSEK NE YAPACAĞIZ, TESLİM Mİ OLACAĞIZ?

        Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine uyguladığı petrol ablukasına işaret ederek, "Geçen aralık ayından bu yana dışarıdan hiç yakıt alamadık. Bir büyük gücün, küçük bir ülkeye karşı bu denli saldırgan ve suç niteliği taşıyan bir politika benimsemesi kınanmalıdır. Bu, bizi tamamen boğmak anlamına geliyor. Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?" diye konuşmuştu.

        Ülkenin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için günlük yaklaşık 110 bin varil petrole ihtiyaç duyduğu, Venezuela'nın 2025'te bunun yaklaşık 30 bin varilini sağlayabildiği belirtiliyor.

        ABD'nin Küba'ya petrol engeli

        ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

        Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

        Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda aracını kavga ettiği grubun üzerine sürdü; kaldırımdakiler ezilmekten son anda kurtuldu

        Beyoğlu'nda iddiaya göre, sokakta seyir halindeki bir sürücü ile alkollü olduğu öne sürülen bir grup arasında kavga çıktı. Darbedildiği iddia edilen sürücü, aracına binerek otomobilini kavga ettiği grubun üzerine sürdü. Kaldırımdakiler son anda ezilmekten kurtulurken, kaçmaya çalışan sürücünün aracı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş öldü
        Su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş öldü
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi