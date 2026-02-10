Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Yunanistan’da sporun kara gecesi: Beşiktaş GAIN - Panionios maçında skandal pankart! - Basketbol Haberleri

        Yunanistan’da sporun kara gecesi: Beşiktaş GAIN - Panionios maçında skandal pankart!

        EuroCup'ta Beşiktaş'ın Panionios'a konuk olduğu mücadelede skandal bir pankart açıldı. Yunan taraftarların hazırladığı pankartta Siyah-beyazlı takıma küfür içeren sözler yer alırken, Türk polisine yönelik de çirkin ifadeler kullanıldı. Yaşananların ardından Beşiktaş'tan açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 22:52 Güncelleme: 10.02.2026 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş GAIN, EuroCup B Grubu 18. ve son haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, maçtan 114-74 galip ayrıldı.

        Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yunan taraftarlar tribünde skandal bir pankart açtı.

        Pankartta, siyah-beyazlı takıma küfür içeren sözler yer alırken, Türk polisine yönelik de çirkin ifadeler kullanıldı. Açılan pankart, sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı.

        Açılan pankart Türk ve Yunan spor kamuoyunda infiale yol açarken, birçok kullanıcı organizasyon güvenliğinin yetersizliğini ve provokatif söylemlere izin verilmesini eleştirdi.

        BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

        Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından açılan pankarta ilişkin açıklama yaparken "Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        "Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup’ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı’nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.

        Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş’a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz.

        Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güneş patlamaları neden arttı?

        Güneş patlamalarında son dönemde artışlar yaşanmaya başlandı. Meydana gelen artışları Habertürk TV'de değerlendiren İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Dr.Ece Kilerci, "Güneşin manyetik olarak aktif olduğu bir dönemin sonuna doğru geldiğimiz için, bu patlamaların, parlama...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı