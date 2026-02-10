Yunanistan’da sporun kara gecesi: Beşiktaş GAIN - Panionios maçında skandal pankart!

Beşiktaş GAIN, EuroCup B Grubu 18. ve son haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, maçtan 114-74 galip ayrıldı.

Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yunan taraftarlar tribünde skandal bir pankart açtı.

Pankartta, siyah-beyazlı takıma küfür içeren sözler yer alırken, Türk polisine yönelik de çirkin ifadeler kullanıldı. Açılan pankart, sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı.

Açılan pankart Türk ve Yunan spor kamuoyunda infiale yol açarken, birçok kullanıcı organizasyon güvenliğinin yetersizliğini ve provokatif söylemlere izin verilmesini eleştirdi.

Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından açılan pankarta ilişkin açıklama yaparken "Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulübümüzden Açıklama Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup’ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı’nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif… pic.twitter.com/ZQjdgT8x4x

"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup’ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı’nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş’a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz.

Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz."