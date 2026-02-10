Donald Trump'tan İran açıklaması ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak istediğini ifade ederken "Ya bir anlaşma yaparız ya da geçen sefer olduğu gibi çok sert bir şey yapmak zorunda kalırız." diye konuştu.

Habertürk Giriş: 10.02.2026 - 21:21 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:35 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL