        Trump'tan İran açıklaması | Dış Haberler

        Donald Trump'tan İran açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak istediğini ifade ederken "Ya bir anlaşma yaparız ya da geçen sefer olduğu gibi çok sert bir şey yapmak zorunda kalırız." diye konuştu.

        Giriş: 10.02.2026 - 21:21 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:35
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dair İsrail basınına açıklamalarda bulundu.

        İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan Trump, "İranlılar anlaşmak istiyor. Ya bir anlaşma yaparız ya da geçen sefer olduğu gibi sert bir şey yapmak zorunda kalırız." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı, bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderebileceklerini dile getirdi.

        Trump, Netanyahu'nun müzakerelerden çekileceğini düşünmediğini, onun da anlaşmaya varmak istediğini belirtti.

        Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

        MUĞLA'nın Milas ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gelen ve burada kiraladıkları teknede geceyi geçiren Bahar Taş (35), sabah saatlerinde teknede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

