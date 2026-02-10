Donald Trump'tan İran açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak istediğini ifade ederken "Ya bir anlaşma yaparız ya da geçen sefer olduğu gibi çok sert bir şey yapmak zorunda kalırız." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dair İsrail basınına açıklamalarda bulundu.
İsrail merkezli Kanal 12'ye konuşan Trump, "İranlılar anlaşmak istiyor. Ya bir anlaşma yaparız ya da geçen sefer olduğu gibi sert bir şey yapmak zorunda kalırız." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderebileceklerini dile getirdi.
Trump, Netanyahu'nun müzakerelerden çekileceğini düşünmediğini, onun da anlaşmaya varmak istediğini belirtti.